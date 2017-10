Detienen un hombre en aeropuerto de Nueva York tras amenazar a empleado con bomba

Un hombre fue detenido el sábado 14 de octubre de 2017 en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, tras amenazar a un trabajador con una supuesta bomba, tras lo que las autoridades evacuaron temporalmente una terminal y determinaron que no había explosivos.

El arrestado, de 50 años, le dijo esta mañana a un empleado de Spirit Airlines con el que había estado discutiendo que iba a volver con una bomba, y al rato apareció con una bolsa, de acuerdo a la información policial recogida por el canal ABC 7.



El hombre dijo entonces que tenía una bomba y dejó la bolsa en el mostrador de la aerolínea, tras lo que fue arrestado, según el New York Post.



La terminal B del aeropuerto fue evacuada a las 12:30 GMT (07:30 hora de Ecuador) y el departamento especializado en bombas de la policía de Nueva York acudió para analizar el bulto, en el que no halló explosivos.



Dos horas más tarde la Autoridad Portuaria, que aún no ha presentado cargos contra el hombre, reabrió la terminal y declaró que el espacio volvía a funcionar con normalidad.