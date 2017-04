Primer crucero transita por la ampliación del Canal de Panamá

Un buque de Disney con capacidad para 2 713 pasajeros se convirtió el sábado 29 de abril de 2017 en el primer crucero en transitar por la ampliación del Canal de Panamá, que el próximo junio cumplirá un año en operación.

La nave inició su tránsito la mañana de este sábado por la esclusa de Agua Clara, en la vertiente del Atlántico, y pasadas las 20:00 GMT (15:00 hora de Ecuador) pasó por la de Cocolí, en el Pacífico, para ya salir del cauce.



"Buenos días! Damos la bienvenida a crucero de Disney Primer buque de pasajeros por esclusas Neo Panamax. Ingresando al Canal por Agua Clara", anunció muy temprano este sábado el jefe de la Administración del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, en su cuenta en Twitter (@jorgequijano).

Buenos días ! Damos la bienvenida a crucero de Disney Primer buque de pasajeros por esclusas Neo Panamax. Ingresando al Canal por Agua Clara pic.twitter.com/ntpc7EEkBs — Jorge Luis Quijano (@jorgelquijano) April 29, 2017

La ACP por su parte destacó, también en distintos mensajes en la red social, que el crucero Disney Wonder tiene una capacidad de 2 713 pasajeros.



La nave, que tiene la gemela Disney Magic, entró en operación en 1999, fue restaurada en 2006 y tiene 11 cubiertas o pisos, de acuerdo con la ficha técnica disponible en la web de Disney Cruise Line.

​

El de Disney Wonder "es solo uno de los cruceros que transitarán" por la vía interoceánica ampliada inaugurada el 26 de junio de 2016, tras más de 9 años de trabajos, dijo este sábado la ACP. "Se comenzó a tomar reservaciones de cruceros para el #CanalAmpliado desde el 1ero de abril y ya cuenta con 18 para la temporada 2017-2018", de acuerdo con la información difundida este sábado por la ACP.



La administración de la vía acuática ya dijo el año pasado que las principales líneas navieras mantienen su propuesta de ofertar itinerarios de tránsitos completos o parciales con destino a Panamá y en particular, a la vía interoceánica.



El Canal de Panamá, por donde pasa cerca del 6 % del comercio mundial, conecta 144 rutas marítimas que llegan a 1 700 puertos en 160 países, según los datos de la ACP.



En el primer trimestre de este años la vía interoceánica obtuvo USD 565,5 millones en ingresos por peajes, un 16,57 % más que los USD 485,1 millones del mismo lapso de 2016, según datos de la Contraloría General difundidos el viernes.