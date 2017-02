Colombia entregará tierras a 10 000 familias que dejaron de cultivar coca

Colombia otorgará títulos de propiedad de tierra a 10 000 familias que abandonaron el cultivo de coca, base de la cocaína, en tres departamentos del suroeste del país que concentran el 40% del total de estos sembradíos, dijo este lunes una fuente oficial.

"Este año vamos a titularle la propiedad a 10.000 familias que abandonaron los cultivos ilícitos ” , señaló a periodistas Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) , creada por el gobierno de Juan Manuel Santos para legalizar y ordenar la propiedad rural.



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que en noviembre firmaron la paz tras 52 años de confrontación, aceptaron desvincularse del negocio de la droga, motor principal del conflicto armado desde los años 1980.



Esta situación ha dejado preocupados a los cocaleros de departamentos del sur de Colombia como Cauca, Nariño y Putumayo, donde se cultiva casi la mitad de coca del país, porque es una de sus fuentes principales de ingreso y hasta ahora la guerrilla se encargaba de impedir su erradicación.



Samper apuntó que "la formalización (de la tierra) es absolutamente fundamental no solo de cara al posconflicto, sino de cara a volver a reactivar el campo como un motor de la economía nacional", y para que el campesino no vuelva a trabajar en cultivos ilegales.

La ANT planea repartir siete millones de hectáreas a campesinos que se vinculen al programa, de las cuales "tres millones (...) se les va a quitar a los delincuentes por la vía judicial" pues han estado en poder de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares.



Uno de los incentivos para los campesinos se relaciona con que "el 90% de los cultivos ilícitos en el país, que no están en áreas protegidas, están en terreno que no son de los campesinos" y que pasarán a ser de su propiedad si dejan el cultivo de coca.



Según Samper, "seis de cada 10 familias campesinas no son los dueños de la tierra que trabajan".



Por su parte, la Agencia de Renovación del territorio (ART), encargada de gestar proyectos de desarrollo económico para los próximos 15 años en 180 municipios afectados por el conflicto, se refirió a que “ el desarrollo rural de estos territorios está íntimamente ligado a las posibilidades de sustitución de cultivos de forma sostenible ” .

El gobierno y las FARC pactaron el mes pasado un acuerdo de erradicación y sustitución de cultivos, que prevé que este año 50 000 hectáreas queden libres de plantaciones de coca.



Colombia, que posee 96 000 hectáreas de sembradíos de coca, es el principal productor de cocaína del mundo con 646 toneladas en 2015, según la UNO, y apuesta a implementar el acuerdo de paz para combatir el narcotraficante y generar desarrollo en zonas cocaleras.