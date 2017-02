Vicepresidente colombiano cuestiona que Cancillería esté 'a favor' de Maduro

Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Colombia, aseguró el jueves 9 de febrero de 2017, que la canciller, María Ángela Holguín,"tomó partido a favor de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro" ante la polémica que él desató al llamar "venecos"a los nacidos en el país vecino.

Durante un evento en el departamento de Norte de Santander (noreste), limítrofe con Venezuela, Vargas Lleras reiteró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no lo ha respaldado frente a las insistentes declaraciones en su contra que han hecho Maduro y el diputado Diosdado Cabello. "Esto ya parece recurrente, no tengo ninguna respuesta.



Yo creo que ya la canciller tomó partido a favor de Maduro y de Diosdado, de manera que no tengo nada más que decir", señaló el vicepresidente.



Tras las declaraciones de Vargas Lleras, se conoció que la canciller prepara desde el miércoles una nota de protesta contra Venezuela para entregársela hoy al embajador de de ese país en Bogotá, Iván Rincón, por las agresiones verbales de Cabello.



Fuentes del ministerio que no fueron detallados por la emisora, confirmaron que Holguín no está a favor de Maduro sino que por el contrario está usando "los canales diplomáticos establecidos para rechazar los hechos".

La polémica comenzó hace dos semanas, cuando Vargas Lleras dijo durante una entrega de viviendas construidas por el gobierno colombiano cerca de la frontera con Venezuela que éstas no eran para "los venecos", lo cual causó gran molestia a Maduro, quien rechazó la expresión.



En ese momento, la canciller Holguín intentó disipar la tensión explicando que las palabras del vicepresidente no buscaban ofender "ni insultar"a nadie, aunque reiteró que los funcionario públicos "deben tener un lenguaje de respeto que no sea de ofensas para ningún país".



Además, el vicemandatario replicó que no quiso ofender a los venezolanos y calificó de "amable"el término que utilizó, a lo que Cabello respondió: "Fue capaz dellamarnos a nosotros 'venecos' con mucho cariño, él no debe molestarse que yo le digahijo del puto". "Es más, puedo decir que es un gran hijo de puto, porque él no se molesta por eso, ¿es un tipo muy amplio, verdad? Hijo de... tampoco", añadió el diputado.



El viernes pasado, Vargas Lleras dijo que esperaba "algún acompañamiento (de parte de la Cancillería), pero no ha ocurrido". "Si no lo han tenido con los compatriotas que a lo largo de estos años han sido allá (en Venezuela) maltratados, ¿yo qué puedo esperar?", reprochó.

Ante los señalamientos, la ministra prefirió guardar silencio y consideró, al igual que lo hizo Maduro, que las declaraciones de Vargas Lleras tienen que ver con un tema electoral ante las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia. "Lo único que puedo decir es que en este momento, en que comienza a calentarse el ambiente electoral y muchas de las declaraciones responden a esto, yo sí prefiero mantenerme al margen de cualquier comentario", agregó Holguín.