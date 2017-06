Australia aprueba la controvertida mina de carbón cerca de la Gran Barrera

Australia dio luz verde a la empresa hindú Adani para construir la mayor mina de carbón en el país, criticada por grupos ecologistas por considerar que supone una amenaza para la Gran Barrera de Coral.

La decisión de las autoridades fue anunciada por la empresa, que de momento no dispone aún de toda la financiación necesaria. "Tengo el orgullo de anunciar que el proyecto ha obtenido la aprobación de la Decisión Final de Inversiones (FID, siglas en inglés)", dijo en un comunicado el presidente de la minera, Gautam Adani.



La mina Carmichael, un proyecto de USD 11 950 millones (10 600 millones de euros), operará en la cuenca Galilee, en el estado nororiental de Queensland.



En la misma zona se encuentra la Gran Barrera de Coral, el mayor sistema coralino del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad, y que por segundo año sufre el impacto del blanqueo de sus corales que podría haber causado la muerte de la mitad de estos organismos. "La última cosa que necesita la Gran Barrera de Arrecife es otra mina de carbón destinada a fracasar", dijo el director de la filial australiana del Fondo para la Conservación de la Naturaleza (WWF), Dermot O'Gorman, en un comunicado.



El ministro de Recursos, Matt Canavan, defendió el proyecto, que prevé la construcción de una línea férrea de 389 kilómetros, en la inauguración de la oficina de Adani en Townsville. "Es la primera vez que se abre una cuenca de carbón en 50 años y si se puede, se abrirán más", aseguró.

El proyecto, que prevé crear 10 000 puestos de trabajo directos e

indirectos, no tiene aún garantizada la financiación después de que los cuatro principales bancos de Australia se distanciaran de la iniciativa.



La empresa ha pedido un préstamo de unos USD 672 millones (596 millones de euros) al gubernamental Servicio de Infraestructura del Norte de Australia.



La portavoz de asuntos ambientales del Partido Verde, Larissa Waters, aseguró que el anuncio de Adani "no significa que la mina saldrá adelante", en declaraciones citadas por la agencia AAP.



En octubre de 2015, el Gobierno de Australia aprobó el proyecto de Adani al que impuso 36 estrictas condiciones, después de este fuera paralizado ese año por los tribunales por no haber contemplado su impacto en dos especies amenazadas.



Las condiciones incluyen que Adani acepte las recomendaciones de expertos independientes para proteger un hábitat de 31.000 hectáreas y la financiación para investigar y proteger fauna amenazada en los humedales de Doongmabulla Springs.



La mina, que podría operar unos 90 años, producirá 60 millones de toneladas de carbón para ser exportado desde las terminales del puerto de Abbot Point, situadas cerca de la Gran Barrera de Coral.