Familiares de tripulantes de submarino argentino prenden velas en Buenos Aires

Algunos de los familiares de los 44 desaparecidos con el submarino argentino ARA San Juan, del que se perdió el rastro en aguas del Atlántico el pasado 15 de noviembre, encendieron velas en Buenos Aires como símbolo de esperanza de que el Ejecutivo contrate una empresa que encuentre la nave.

“Creemos que luchando y estando en la calle acá en Buenos Aires podremos llegar a la verdad. Queremos justicia por nuestros familiares, queremos tenerlos acá, no importa de qué manera sea, pero tener un lugar donde decirles a mis sobrinos que acá está papá”, manifestó la familiar Lucía Zunda Meoqui en declaraciones a Efe.



Decenas de familiares, algunos llegados desde la localidad bonaerense de Mar del Plata, llevan desde el pasado miércoles encadenados en la emblemática Plaza de Mayo de la capital argentina para protestar pacíficamente por la caída de la licitación con la empresa que iba a ser contratada para buscar el submarino desaparecido.



Este viernes 29 de junio de 2018 convocaron una concentración en la que pidieron al pueblo argentino que les acompañara con velas como símbolo de esperanza.



Los allí concentrados dieron una vuelta al obelisco que se sitúa frente a la Casa Rosada -sede del Gobierno nacional- como tantas otras veces lo han hecho las Madres de la Plaza de Mayo pidiendo por sus desaparecidos.

“Nunca pensé estar en esta situación”, confesó Zunda Meoqui, hermana del teniente de fragata de la nave Adrián Zunda, visiblemente emocionada, y pidió “transparencia” al Ejecutivo de Mauricio Macri.



El ministro de Defensa, Oscar Aguad, prometió este viernes durante un encuentro con los familiares una segunda reunión en Buenos Aires el próximo lunes con una respuesta definitiva del presidente argentino, Mauricio Macri.



“La licitación se cayó porque el Gobierno descubrió que es una empresa floja de papeles, que está endeudada”, recalcó Daniel Esteban Polo, padre de Daniel Alejandro Polo, cabo primero del submarino ARA San Juan.



El gobierno argentino había iniciado un proceso de licitación en el que quedó seleccionada para la búsqueda la empresa Igeotest Geosciences, pero a inicios de junio la abogada argentina Valeria Carreras presentó una impugnación al dictamen a través del cual se seleccionó esa compañía, una decisión que no comparte otra parte de los familiares de los marinos desaparecidos.



“Vamos a permanecer acá haciendo el acampe, juntando firmas para que nuestro querido presidente pueda escucharnos, vernos y contratar una empresa seria que los vaya a buscar”, insistió, y agregó que aunque ya no saben “qué puerta golpear”, es “el presidente de la Argentina” quien no les está escuchando.



En el caso de que el Ejecutivo continúe haciendo “oídos sordos” a sus peticiones, aseguró el padre del cabo Polo, están dispuestos a denunciar ante la ONU su situación.



“La Armada Argentina perdió un barco de guerra, no es lo mismo que perder una moneda en una fuente, es un arma de guerra con 44 argentinos dentro, atrás de los 44 tienen a cientos de familiares”, expresó.