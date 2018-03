Embarazada ofreció su bebé por red social en Argentina

Una adolescente sin recursos que vive en una zona rural de Argentina ofreció su bebé por nacer a quien desee adoptarlo, en un acto que las autoridades juzgaron de ingenuo y desesperado, aunque sin representar delito.

“Ella manifestó que quería seguir teniendo contacto con su bebé. Está embarazada de ocho meses. Es ingenua. Pretendía que le pudieran dar ayuda económica y por eso se genera la confusión. No estaba negociando”, dijo su abogada, Valeria Quintana, al canal C5N.



La joven de 17 años habita una vivienda muy pobre en localidad de Panambí, provincia de Misiones, fronteriza con Paraguay y Brasil, a 1 000 Km al nordeste de Buenos Aires. Publicó su oferta en una sección de compra y venta de artículos comerciales de una red social.



El mensaje de la adolescente fue el siguiente: “Si alguien sabe quién desee de corazón adoptar a un bebe recién nacido que se comunique a mi número”. Ya es madre de una beba de 9 meses.



“Ahora se le está brindando contención. Ella tenía el temor de no poder darle asistencia elemental a su hijo cuando naciera. Lo hizo con naturalidad. Su acción no configura delito”, dijo Alejandro Zabala, vocero de la policía misionera, en declaraciones a C5N.



La identidad de la joven es reservada por cuestiones legales. “Está en pareja con un joven que no es el padre del bebé”, dijo Zabala, quien dijo que no daría más detalles del caso para preservarla.



La adolescente “contó con toda naturalidad lo que quería y la verdad es que tiene un contexto socioeconómico muy difícil, acaba de perder a su padre y vive con un hermano y su pareja”.