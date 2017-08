Cristina Fernández dice que oficialismo perdió ‘plebiscito sobre el ajuste’

La expresidenta argentina Cristina Fernández, candidata a senadora por el frente kirchnerista Unidad Ciudadana, afirmó el lunes 14 de agosto de 2017, que el oficialismo perdió el “plebiscito sobre el ajuste” en las primarias legislativas celebradas el domingo pasado.

“Perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pretenden manipular el resultado electoral”, afirmó Fernández en un “mensaje a la ciudadanía” que publicó en su perfil en la red social Facebook.

La exmandataria aseguró que pese a que el gobierno de Mauricio Macri “cuenta, además, con el apoyo de todos los centros de poder económico, mediático y judicial”, este domingo “la democracia argentina ha sido más fuerte que el miedo y la concentración de recursos y de poder”. “El gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos les han dicho que no. Que así no se puede seguir”, señaló.



Fernández dijo que el gobierno intentó “ocultar la verdad” de los resultados en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, al demorar el escrutinio provisional a medida que se cerraba la brecha entre el oficialista frente Cambiemos y Unidad Ciudadana.



De acuerdo con el escrutinio provisional de las primarias, contabilizado el 95,68 % de las mesas de votación en la provincia de Buenos Aires, la lista de candidatos a senadores de Cambiemos obtenía el 34,19 % de los votos y la de Unidad Ciudadana, encabezada por Fernández, el 34,11 %.



Fernández dijo que Unidad Ciudadana no va “a parar hasta que se cuenten todos los votos” en el escrutinio definitivo, que iniciará la Justicia electoral esta semana. “Sabemos que hemos ganado. Cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular. Y por un voto se puede decidir un legislador más o menos para defender a los ciudadanos de este ajuste insensible e injusto”, sostuvo Fernández.



Señaló que Unidad Ciudadana articula “una sólida mayoría alternativa al ajuste de este gobierno”. “Hoy todo el mundo habla de cómo frenar y poner un límite al gobierno de Macri. Y nos alegramos de ello”, dijo quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015.