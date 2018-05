Alma Guillermoprieto, premio Princesa de Asturias de Comunicación

LEA TAMBIÉN

La periodista mexicana Alma Estela Guillermo Prieto, conocida como Alma Guillermoprieto, fue distinguida este jueves 3 de mayo de 2018, con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, anunció el jurado en Oviedo, norte de España.

“Este premio me llena de asombro, alegría -y susto- por su significado e historia”, declaró la periodista tras conocer la noticia desde Bogotá.



“El Premio Princesa de Asturias es la institución por medio de la cual España se enlaza al mundo y el mundo a España. Es un honor inmenso ser un eslabón más de esta historia y por fortuna no cargo con el peso del premio yo sola, pues sé que es un reconocimiento a todos los de mi oficio, el periodismo, que ha sido y sigue siendo la manera más emocionante de vivir el mundo”, agregó.



Guillermoprieto (Ciudad de México, 1949) se impuso entre 27 candidaturas de 10 países. El jurado destacó la “larga trayectoria profesional” de la periodista de investigación y “su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje, también en el ámbito de la comunicación anglosajona tendiendo de este modo puentes en todo el continente americano”. “Alma Guillermoprieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea”, señaló.



Guillermoprieto, que estudió en Nueva York danza moderna y fue brevemente bailarina profesional, comenzó a trabajar en los años 70 como reportera de América Central para periódicos internacionales de renombre como The Guardian y The Washington Post y ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review Books.

Destacó especialmente en 1982 -cuando escribía para The Washington Post- al convertirse en una de las dos periodistas que destaparon la masacre

de civiles a manos de los soldados del Ejército de El Salvador en El Monzote.



La periodista, que es miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora ‘honoris causa’ por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, también cubrió temas de gran calado como la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia y las guerras de la droga en México.



En 1995, el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural del la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en Colombia y desde entonces imparte talleres para periodistas.



También ha trabajado como profesora visitante en grandes universidades de la talla de Harvard, Chicago, Berkeley y Princeton. Actualmente es miembro del cuerpo de profesores de la FNPI y del consejo asesor del Programa Latinoamericano de la Open Society Foundations, creado por el magnate húngaro George Soros.

Durante sus casi cuarenta años de carrera ha publicado varios libros como Samba (1990), sobre su época en la escuela de Mangueira (Brasil), ‘Al pie del volcán te escribo’ (1995) o ‘Desde el país de nunca jamás’ (2011), en los que recoge sus crónicas.



En el pasado ya ha recibido varios galardones en Estados Unidos como reconocimiento a su trabajo, como el Maria Moors Cabot (1990); el de la Asociación de Estudios Lationamericanos a Medios (1992); el MacArthur Fellow (1995); el George Polk (2000); dos Overseas Press Club of America en 2008 y 2010 (compartido con Shaul Schwarz) y el Lifetime Achievement de la International Women's Media Foundation (2010).



Además se le concedió en España el año pasado el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional del diario El País. México está considerado como uno de los países más peligrosos para los periodistas según la organización Reporteros sin Fronteras.



Allí fueron asesinados el año pasado 13 reporteros y otros profesionales del sector, la cifra más alta del mundo. Los Princesa de Asturias, considerados los “Nobel” de España, se entregan en una tradicional ceremonia en el Teatro



Campoamor de Oviedo en octubre que es presidida por el rey Felipe VI.



El Premio de Comunicación y Humanidades, anunciado hoy coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es el segundo de los ocho que se otorgarán en esta XXXVIII edición hasta junio. El próximo que se conocerá será el de Cooperación Internacional el 9 de mayo. Los premios están dotados con 50 000 euros (USD 61 000) y con una escultura de Joan Miró.