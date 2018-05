Admiten demanda contra ministro de Hacienda de Chile por malversar fondos

LEA TAMBIÉN

Los tribunales chilenos declararon este jueves 10 de mayo de 2018, admisible una querella por malversación de fondos públicos presentada en contra del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras su cuestionado viaje a la Universidad de Harvard, para participar en un encuentro de exalumnos.

Según fuentes judiciales, fue el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que declaró verosímil la demanda formulada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien señaló que el caso del jefe de las finanzas públicas chilenas es “grave”.



En su cuenta de Twitter, Rendón afirmó que el “caso del ministro Felipe Larraín me parece grave. Alguien con esa liviandad de criterio no debiese estar a cargo de recursos de todos los chilenos”.



A través del mismo medio, el abogado añadió que “más allá de la investigación administrativa en curso”, ha interpuesto “una querella por delito de malversación de caudales públicos”.



En parte de la demanda se lee que, visto un conjunto de antecedentes, se desprende que el señor Felipe Larraín fue invitado al encuentro de exalumnos de la Universidad de Harvard a título personal y no como representante del Estado de Chile “y que, pese a ello, sus gastos fueron financiados con recursos públicos”.

El Partido Socialista chileno denunció hace dos días ante la Contraloría a Larraín por el mismo motivo.



Según la información pública disponible, el gobierno de ese país pagó USD 6 275 para los pasajes de avión y unos USD 1 500 en viáticos a Larraín, quien viajó a Boston entre el 11 y el 16 de abril para participar en el llamado Alumni Day de Harvard, un ciclo de conferencias dirigido a exalumnos de esa universidad.



Larraín reconoció que recibió la invitación al evento nueve meses antes de asumir como ministro, aunque aseguró que la invitación fue formulada nuevamente después de convertirse en jefe de las finanzas chilenas, el 11 de marzo pasado.



“Queremos recuperar la imagen de Chile en el extranjero y fue una instancia muy selecta para hacerlo”, añadió Larraín, quien dijo que había conversado el tema con Sebastián Piñera y que el presidente le había dado “todo su apoyo”.