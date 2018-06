El Mundial de Rusia podría reducir la productividad de las empresas un 60%

LEA TAMBIÉN

El Mundial de Rusia 2018 podría reducir la productividad de las empresas en más de un 60%, según los cálculos realizados por la consultora Watch & Act, que apunta al aumento del absentismo como la principal causa de esta caída.

En este sentido, Watch & Act prevé que, durante el mes que dura el Mundial (del 14 de junio al 15 de julio), uno de cada tres empleados faltará a su puesto de trabajo o no rendirá de manera óptima.



De esta forma, la falta de puntualidad, las distracciones durante la jornada laboral y el abandono del trabajo se convertirían en situaciones frecuentes.



"No se puede evitar que los empleados piensen en el fútbol, pero podemos aprovechar esta oportunidad para crear un buen ambiente y aumentar el compromiso de nuestros equipos", apunta el consejero delegado de Watch & Act, Luis F. Rodríguez.



Para ello, la consultora propone, entre otras medidas, habilitar lugares con pantallas para ver los partidos, tematizar salas y zonas de trabajo o apoyar a la selección con camisetas que lleven el logotipo de la compañía.



Según Rodríguez, la clave para que el Mundial no pase factura a la productividad de las empresas es "poner el foco de la cultura corporativa en la persona".