Mujer fue hallada sin vida en el barrio San Isidro de Puengasí, sur de Quito

Un morador del barrio San Isidro de Puengasí, en el sur de Quito, se llevó un gran susto la tarde de este lunes 24 de abril del 2017, luego de ver en medio de unos matorrales el cuerpo de una mujer.



El hombre llamó inmediatamente a la Policía e informó que se trataba de una joven que vivía en el barrio.

La muchacha, de aproximadamente 25 años, fue reconocida como Karina Ponce, quien había desaparecido el pasado viernes 21 de abril de 2017.



El cadáver, que estaba desnudo, presentaba varios moretones en el rostro, según los agentes producto de fuertes golpes, que podrían ser la causa de la muerte, pues no tenía ninguna herida.



La mujer habría sido asesinada hace 48 horas, pues su cuerpo aún no presentaba signos de descomposición.



Familiares de la víctima llegaron en pocos minutos hasta el lugar del hallazgo, en medio de gritos y llanto no podían creer que la joven madre, que deja húerfano a un niño de 11 años, había muerto.



Ningún allegado quiso dar declaraciones, el dolor que les causó encontrar de esa forma a la mujer, no les permitía hablar.