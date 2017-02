Una mujer de 29 años permanece en el Hospital de Calderón a la espera de que sus familiares la identifiquen

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) se dio a la tarea de ubicar a los familiares de una chica de 29 años quien, desde diciembre pasado, permanece en el Hospital Docente de Calderón, en el norte de Quito. Hasta el momento no se conoce de ningún familiar o referencia que pudiese entregar señales de su procedencia.

Según Fernanda Cevallos, de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Administración Zonal Calderón, el 3 de diciembre de 2016, Flor María Zambrano Loor ingresó por el área de emergencia del Hospital después de que un efectivo de la Policía la encontrara con lo que, aparentemente, habría sido una especie de convulsión o ataque.



Desde su ingreso no se ha acercado nadie a preguntar por esta mujer. Según Cevallos, el pasado mes de diciembre, la mujer de quien presumen viene o es oriunda de Manabí estaba en condiciones para ser dada de alta.



Al momento, tanto el COE-M como la Administración Zonal Calderón, realizan gestiones para buscarle un lugar de acogida. Según Christian Rivera, director del COE-M, la mujer había manifestado que llegó a Quito para buscar a unos familiares.



"En este momento es importante difundir esta información para lograr una reunificación familiar. Lo más seguro es que haya familiares buscándola", comentó.



En el Hospital de Calderón no se obtuvo una versión sobre la situación actual de la mujer ya que señalaron que el caso está en manos de autoridades que investigan el tema, por lo que no pueden dar información ni sobre su afectación ni sobre su condición actual de salud.