CNT ofreció empleo a esposo de mujer que devolvió dinero que encontró en un cajero automático

El esposo de la mujer guayaquileña que fue premiada por devolver USD 300 que encontró en la ranura de un cajero automático tendrá empleo en el sector público. La tarde de este lunes 25 de junio del 2018 Alex Anchundia, administrador regional 5 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció que se lo ubicará en dicha institución.

“La CNT se comprometió a dotar con una plaza laboral al esposo de Tanya Fuentes, actualmente desempleado. Como Empresa Pública buscamos incluir a personas con ese perfil ético y moral”, informó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.



Esta acción surgió luego de que se conociera que Tanya el pasado 28 de mayo encontrara USD 300 cuando iba a sacar USD 20 en un cajero automático del Banco del Pacífico, en el suburbio del Puerto Principal.



Tras el hallazgo junto a su esposo Joffre Cassagne decidió devolver el dinero a pesar de la crisis económica que atravesaba su familia. La familia, que tiene dos hijas menores de edad, acudió a la Gobernación del Guayas para hacer la entrega del monto.



Por la acción, el Banco del Pacífico decidió premiar su honradez. La mujer de 39 años recibió el pasado 21 de junio por parte de la institución financiera una placa, una tarjeta de regalo ‘Para ti’ por USD 300 y un televisor Smart de 32 pulgadas. La entrega la realizó Efraín Vieira, presidente ejecutivo de la entidad.



“Estos son actos que como institución debemos reconocer. Es un acto de honradez total de doña Tanya y por eso Banco del Pacífico le entrega una placa donde se resalta que ella se constituye en un ejemplo ciudadano a seguir”, dijo Vieira ese día.



Ahora, como parte de los reconocimientos, el esposo de Tanya tendrá empleo, con lo que ayudará a la economía de la familia.

La guayaquileña contó que decidió devolver el dinero encontrado porque desde pequeña sus padres le inculcaron valores como la honestidad. “Eso en el hogar mismo te enseñan, que tú no debes coger cosas ajenas”, dijo.



El Banco hizo averiguaciones para dar con el usuario al que le pertenecía el monto encontrado en el cajero. Así se informó que localizó a Jorge Andrade, el cliente que intentó sacar ese dinero del cajero, pero se retiró al ver que no le canceló y no verificó que efectivamente los billetes no estaban en la ranura.



El gobernador José Francisco Cevallos aseguró que el próximo 25 de julio, en la sesión solemne del Gobierno por el aniversario del proceso fundacional de Guayaquil, se le otorgará a Tanya la condecoración “Guayaquil de mis amores” por su honradez.