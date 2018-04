Mujer presentó una denuncia contra un grupo de futbolistas en Guayaquil

Todo comenzó en una esquina de la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil. Eran las 23:00 del domingo 1 de abril cuando el auto de un jugador de fútbol se habría detenido en el sitio para hacer una propuesta a una joven trabajadora sexual.

Así consta en la denuncia por intimidación que la mujer presentó ante la Fiscalía del Guayas, la mañana de este lunes 2 de abril del 2018. En su testimonio incluye a varios futbolistas, quienes supuestamente se negaron a cancelar lo acordado y la habrían golpeado.



“El jugador que me recogió me indicó que me contrataría por horas, que íbamos a comer y que cuando me desocupe me podía regresar. Pero no fue así”, dijo.



El vehículo tomó un rumbo distinto al que inicialmente le habían planteado. Según la queja, en el camino se toparon con otros seis jugadores y un grupo de mujeres. En un sector del Suburbio estuvieron por casi dos horas, libando. Luego se dirigieron a la casa de uno de los futbolistas, ubicada en la ciudadela Sauces.



“Yo les indiqué que me quería ir y fue ahí donde uno de ellos me dijo que no me vaya, que él se hacía cargo de mis honorarios”.



A las 04:00, la joven contó que se trasladaron a un motel, donde tuvo relaciones sexuales con dos jugadores mientras un tercero los filmaba con un celular. El problema habría empezado cuando la mujer pidió retirarse y los jugadores alegaron haber perdido su dinero.



“Entonces les pedí llamar a la Policía para que nos revisaran y se enfurecieron. Empezaron a agredirme verbalmente y físicamente entre los dos y el otro tipo, que no reconozco. Dijeron que eran famosos y que no los denuncie. Estaban totalmente borrachos y yo empecé a gritar y llamar a la Policía”, consta en la denuncia.



Los futbolistas, presuntamente, intentaron persuadir a la joven para llegar a un acuerdo. “Me ofrecieron dinero para que no denuncie. Y al ver que no lo cogí me amenazaron diciéndome que son capaces de cualquier cosa”.



Según el documento, los jugadores abandonaron rápidamente el lugar. Salieron en un auto en contravía, con la ayuda de los propietarios del motel.

