Una mujer fue atropellada por una moto en la av. Universitaria, norte de Quito

Una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue atropellada a las 07:30 de este miércoles 18 de julio del 2018, cuando transitaba por la intersección de las avenidas Universitaria y 18 de Septiembre, en el centro norte de Quito.

El siniestro se registró cerca al Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES).



El agente civil de tránsito Giovanny Cuichán informó que una moto se impactó contra la mujer, en el momento que ella cruzaba la calle. Tras el percance, la afectada sufrió una fractura en el brazo. "La señora no ha visto la moto y ha cruzado por donde no debe, no por el cruce peatonal", aseguró él uniformado.

La mujer fue trasladada a una casa de salud, para recibir atención médica tras el atropellamiento. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



El conductor de la moto tenía el brazo golpeado. Dos ambulancias acudieron a la zona del accidente para atender a la mujer y el conductor de la motocicleta.



Por el accidente se cerró el carril izquierdo de la vía, en sentido sur-norte de la vía. Pasadas las 08:15, el tránsito fue habilitado.