Violentos enfrentamientos entre grupos étnicos en Nairobi

Violentos enfrentamientos se produjeron este domingo, 13 de agosto del 2017, en un sector pobre de los suburbios de Nairobi entre miembros de la etnia kikuyu, del presidente Uhuru Kenyatta, e integrantes de la etnia luo, de los partidarios del opositor Raila Odinga, constató un fotógrafo de la AFP.

La violencia estalló después de que incendiaran tenderetes de comerciantes kikuyus, provocando una batalla campal entre ambos grupos.



Un hombre, probablemente un kikuyu, sufrió varios golpes de garrote y su cuerpo yacía inerte en el suelo, relató el fotógrafo de AFP.



Empleados de la Cruz Roja presentes cerca no lograron acceder inmediatamente al cuerpo, pues ambos bandos continuaban enfrentándose y la situación era muy tensa.



Este incidente ocurrió después de la visita a Mathare de Odinga, quien se trasladó para ver a la familia de una niña de 9 años muerta por bala el sábado por la mañana en los suburbios, cuando estaba en el balcón en el cuarto piso de un edificio.



Odinga había visitado antes el suburbio de Kibera, donde frente a miles de partidarios entusiastas, afirmó que no aceptaría los resultados de la elección presidencial, "robada” según él por Kenyatta, jefe de Estados saliente.



"No hemos perdido todavía. No bajaremos la guardia. Esperen que anuncie lo que se debe hacer pasado mañana (martes)”, agregó.



Pidió a quienes le apoyan no ir a trabajar el lunes a causa de la presencia masiva de fuerzas de seguridad.



Kenyatta fue reelecto presidente el viernes por la noche para un segundo mandato de cinco años con el 54,27% de los votos, frente a 44,74% para Odinga, según resultados oficiales. Pero la oposición cuestiona esos resultados y denuncia una "mascarada” electoral.



Se han presentado escenas de violencia y saqueo en bastiones de la oposición, en el oeste del país y en suburbios de Nairobi, tras el anuncio de la victoria de Kenyatta, con saldo de 16 muertos entre el viernes por la noche y el sábado por la noche, según balance de la AFP.