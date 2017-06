Tres muertos por fuerte temporal de nieve y viento en norte de Argentina

Tres personas murieron en la norteña provincia argentina de Jujuy debido al fuerte temporal de viento y nieve que provocó caída de árboles y postes, daños en casas y cortes de luz en varias localidades, informaron hoy, 8 de junio de 2017, desde Defensa Civil.

Una persona falleció después de que un árbol cayera anoche sobre su casa, mientras que otras dos no pudieron recuperarse de paros cardiorrespiratorios provocadas por los efectos del viento, a poco menos de dos semanas del comienzo del invierno austral.



"El viento norte produce un ambiente muy particular, se seca mucho el ambiente, baja mucho la presión" y en las personas "con problemas cardiacos puede producir un infarto", reveló el coordinador de Defensa Civil, Guillermo Siri, en declaraciones al canal Todo Noticias.



"No ha sido por acción directa de algo producido por el viento, sino por lo que el viento es en sí", insistió.



El viento "Zonda" (viento cálido y seco que se origina en la Cordillera de los Andes) azotó durante toda la noche y esta mañana el sur de la provincia, donde se ubica la capital, San Salvador de Jujuy, en la que se suspendieron todas las clases como medida de seguridad ante la multitud de cables, postes y árboles que se cayeron.



Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional todavía mantiene la alerta por "vientos intensos" en la zona de la cordillera, Siri avanzó que la temperatura está cambiando y la situación ha empezado a estabilizarse.