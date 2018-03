Al menos 6 muertos por una explosión en una planta química cerca de Praga

Al menos seis personas han muerto y varias resultaron heridas por una explosión en una planta química en Kralupy nad Vltavou, 20 kilómetros al norte de Praga, informaron los bomberos.

El accidente, que no ha producido ningún incendio, tuvo lugar pasadas las 09:00 GMT en las instalaciones de la empresa polaca Synthos, que fabrica caucho y poliestireno.



Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión, informaron las autoridades locales.



Los servicios de urgencias han informado que hay cuatro heridos, dos de ellos de cierta gravedad, y todos ellos han sido trasladados a hospitales de la capital, informó la portavoz Petra Effenbergerová.



Según los primeros indicios, apuntados por fuentes municipales, la explosión no ha producido daños importantes, sino que tuvo lugar en un tanque, que quedó destrozado.



La prensa checa apunta que el accidente pudo ocurrir durante los trabajos de limpieza en ese tanque.



"No hemos emitido ningún mensaje de alarma a los ciudadanos, ya que (la planta química) está lejos de las zonas pobladas, y aún no conocemos las causas", ha declarado a la cadena pública CT el alcalde de la localidad, Petr Holecek.



En esta misma planta hubo una explosión en octubre de 2015, en la que hubo dos heridos.