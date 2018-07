Al menos 11 muertos y 20 desaparecidos al naufragar un barco en el Congo

LEA TAMBIÉN

Al menos 11 personas murieron y unas 20 desaparecieron al hundirse un barco a última hora del miércoles en el río Congo, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El suceso ocurrió en la localidad de Boanga, en la provincia de Tshopo, cuando una embarcación con unas cien personas a bordo y varias toneladas de mercancías.



"Se trata de una embarcación que transportaba a varias personas, 107 en total, según nuestros servicios de información. Setenta afortunadamente se salvaron al llegar al otro lado del río después del incidente", declaró a Efe el asesor del Gobierno provincial Eky Nkoy.



"Murieron 11 personas y sus cuerpos fueron recuperados. Una veintena, por desgracia, aún no se ha encontrado", agregó Nkoy, sin aclarar la causa del hundimiento.



No obstante, precisó, la sobrecarga es, a menudo, el motivo de estos hundimientos.



El asesor gubernamental explicó que los naufragios son frecuentes en esta provincia de la República Democrática del Congo debido al incumplimiento de las normas de navegación.



Además, las autoridades provinciales y la Junta de Vías Fluviales (Rvf), reguladora de la gestión de los transportes en el río Congo, no tienen a veces constancia de muchas barcazas que navegan por el río.



El hundimiento de barcos es frecuente en la RDC, donde las autoridades trabajan para regular el sector, en el que abundan las embarcaciones improvisadas que transportan pasajeros sin ofrecer garantías.