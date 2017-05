8 muertos en ataque de EE.UU. contra tropas del Gobierno sirio

Al menos ocho personas murieron por un ataque de las fuerzas estadounidenses contra tropas aliadas del Gobierno sirio cerca de la frontera con Turquía, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

"La mayoría de los muertos pertenecía a milicias leales al régimen sirio y no son sirios", dijo Rami Abdel Rahman, director del Observatorio, que apuntó que varios heridos.



En un comunicado de la coalición que lidera Washington contra el grupo extremista Estado Islámico (EI) se indicó que fueron atacadas "fuerzas favorables al régimen".



Un representante del Departamento de Defensa norteamericano que no quiso ser citado por nombre y apellido apuntó que un comandante de la coalición contra el EI decidió que las tropas gubernamentales representaban un peligro para miembros de la coalición. A partir de esto fueron disparados tiros de advertencia y luego se realizó el ataque aéreo.



En el comunicado de la coalición se precisó que las "fuerzas favorables al régimen" se movían al noroeste de la localidad de At Tanf dentro de una "zona de distensión".



Las fuerzas de coalición han estado operando desde hace varios meses en esa región para formar a aliados en la lucha contra EI, afirmó. Este jueves 18 de mayo de 2017, al menos 15 civiles se contaron entre las 52 personas que perdieron la vida en combates en la central provincia de Hama, luego de una gran ofensiva de EI, apuntó el Observatorio.



El ataque estuvo dirigido contra las localidades en manos del régimen Aqareb y Al Mabuyah. El jefe del Observatorio indicó que los enfrentamientos tuvieron lugar cerca de una estratégica autopista que vincula Hama con Alepo, más al norte.



Los militantes de EI tomaron control de Aqareb tras estos combates, según el Observatorio con sede en el Reino Unido y que se basa en redes de activistas dentro de la convulsionada Siria. La agencia estatal de noticias SANA reportó por su parte que 52 residentes de Aqareb fueron ultimados por militantes de EI en el ataque.



También señaló que las fuerzas gubernamentales repelieron la ofensiva y mataron a un número no especificado de extremistas. En los últimos meses Estado Islámico sufrió diversos reveses militares y perdió territorio en Siria.