La OIM registra 37 muertes de migrantes en frontera entre México y EE.UU.

Un total de 37 inmigrantes indocumentados han fallecido en lo que va de año en la frontera entre México y EE.UU., ocho más que en los mismos 40 primeros días de 2016, informó hoy (10 de febrero del 2017) la OIM, que sin embargo no quiso especular sobre si se debe al muro que el Gobierno estadounidense quiere construir.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante esta semana se conocieron 15 fallecimientos de inmigrantes en el condado de Pima, en Arizona (EE.UU.), presuntamente debido a hipotermia o deshidratación, explicó en rueda de prensa el portavoz de la organización Joel Millman.



Se desconoce sin embargo cuándo fallecieron las víctimas y desde cuándo han estado sus cuerpos sin vida allí, indicó.



En combinación con los ahogamientos en el río Bravo ya registrados, la zona fronteriza entre México y EE.UU. registró casi una muerte por día entre el 1 de enero y el 8 de febrero.



"Hemos visto un ritmo mucho más acelerado de ahogamientos en el río Bravo, pero no sabemos si se debe a un flujo mayor (de inmigrantes) o simplemente a un momento desafortunado", señaló el portavoz.



El año pasado murieron 65 personas por ahogamiento en la frontera entre México y EE.UU., según datos de la OIM.



Preguntado si este aumento en la cifra de inmigrantes indocumentados fallecidos se puede deber a la construcción del muro fronterizo anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, Millman señaló que "es imposible especular" sobre los motivos.



El portavoz dijo que podría también deberse a un "adelanto de la temporada" del tráfico de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera en busca de una vida mejor, porque la economía estadounidense "es en estos momentos muy fuerte" y normalmente el "pico" de entradas se registra a mediados de marzo.



En el mundo, durante los primeros 40 días del año la OIM ha registrado un total de 419 muertes de migrantes, lo que representa una media de 10 hombres, mujeres y niños al día.



Se trata de la mitad de la tasa identificada para todo el 2016, cuando murieron 20 inmigrantes cada día.



En América Latina se han registrado el doble de muertes de migrantes que en 2016 en lo que va de 2017, "lo que no augura un año muy seguro" para estas personas, afirmó además.



En Centroamérica se han observado en lo que va de 2017 dos muertes, siete menos que en 2016, pero en el Caribe se han dado 68 fallecimientos frente a uno solo el año anterior.



En Sudamérica, de momento no ha habido víctimas mortales entre los inmigrantes, mientras que el año anterior hubo 10.