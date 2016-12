Hombre de 60 años murió con heridas de arma blanca en el sur de Quito

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles 14 de diciembre del 2016 en el sector de Turubamba. La persona presentaba heridas en el cuello que habrían sido realizadas con un arma blanca. El hecho habría ocurrido entre las 08:30 y 09:00.

Según el parte policial, los agentes se trasladaron a esta zona en el sur de Quito, tras recibir una alerta por parte de los ciudadanos. Al llegar, encontraron tendido en la vereda a Teófilo A. de 60 años de edad, a quien lo habrían agredido tres sujetos que no han sido identificados.



Las heridas las realizaron a la altura del cuello. Al llegar el médico al lugar habría constatado que la persona ya no tenía signos vitales.



La víctima habría tenido un negocio de alquiler de Internet. Según sus conocidos Teófilo, era un hombre tranquilo. A la zona llegaron equipos de la para determinar las causas del deceso. Aún no se sabe si fue delincuencia común.