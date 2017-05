Policía rusa tiene pistas sobre la muerte de un ecuatoriano

La repentina muerte de Sebastián Caicedo, conocido por su participación en realities de televisión nacional, sigue sin aclararse. Sin embargo, la agencia de noticias rusa Moscú publicó en su portal Web una noticia que relaciona la muerte del quiteño de 25 años con el supuesto tráfico de sustancias ilegales.

Según la agencia, durante la autopsia que los palotólogos metropolitanos realizaron al cuerpo, se halló “en el tracto gastrointestinal ocho objetos extraños de un material polímero en los que se almacenaba cocaína, con un peso aproximado de 80 gr.”.



En la misma nota, en la que citan al Ministerio del Interior de ese país, se afirma además que la Policía abrió una investigación criminal sobre la venta ilegal de drogas a gran escala.



En un comunicado publicado por la Interpol se detalla que los agentes rusos encontraron el cuerpo sin vida de Caicedo, conocido en el mundo musical como ‘Sebastián Camel’, la mañana del 17 de mayo pasado, en el hotel Green Palace, en Moscú, la capital del país, y sin signos de violencia.



El pasado viernes 26 de mayo de 2017, Víctor Aráuz, director Nacional de la Delitos Contra la Vida y Desapariciones, dijo que mientras no llegue un documento oficial y con firma de responsabilidad desde Rusia no podía pronunciarse sobre la causa de la muerte.



“El único comunicado que sí tenemos es el que dice que el joven está muerto, pero estamos esperando el protocolo de la autopsia, tengo entendido que ya se lo hizo”, señaló el oficial a este Diario.



Vicky Tarusha, exnovia del joven y de nacionalidad ucraniana, fue llamada a declarar por la Policía ecuatoriana como parte de la investigación abierta en el país.



Su abogado, Alejandro Vanegas, explicó que en esa diligencia la modelo y presentadora de televisión aseguró que desconocía el motivo del viaje que realizó su expareja unos días antes de su fallecimiento y que desde enero pasado habían roto su relación.



El abogado también descartó que su clienta tenga planificado salir del país y rechazó las versiones de amigos del joven en que la señalan como la “única persona que sabía del viaje”. De hecho, esta afirmación la sostuvo el artista Roger Guillén, amigo de Caicedo y fue difundida en programas de farándula, en televisión.



“Ella tiene trabajo aquí, quiere colaborar, pero no tiene relación ni con la muerte del joven ni la desaparición de su hermano”, dijo. Caicedo viajó al país europeo el 14 de febrero pasado junto con su hermano mayor Diego, de 29 años, quien se encuentra desaparecido.



Aráuz señaló que existe un protocolo internacional sobre personas desaparecidas que está empleando la policía Rusa. “Hay que aclarar que la investigación la está llevando la autoridad de ese país, ellos tienen la jurisdicción y competencia. Lamentablemente hasta ahora no tenemos noticias de Diego”, dijo.



Sin embargo, Araúz también detalló que ya está en trámite en la Cancillería ecuatoriana un pedido para que un equipo de agentes de la Dinased viaje a Moscú y pueda aportar con información recogida. “Es importante que podamos intercambiar información para aclarar este caso”, agregó.



Por otro lado, el proceso de repatriación del cuerpo sigue abierto, por lo que se espera que no demore más de un mes.