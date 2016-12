Se recrearon los hechos relacionados con la muerte de una joven en estadio de Santo Domingo

La mañana de este miércoles 21 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la primera diligencia para reconstruir los hechos relacionados con la muerte de la joven Vivian L, en el estadio Etho Vega, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Las autoridades judiciales y peritos de la Policía se tomaron tres horas en este evento.

Esta diligencia, dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de homicidio culposo, tuvo un receso pasado el mediodía debido a que las partes solicitaron una pausa para comer.



En el transcurso de las primeras horas de la diligencia que busca aportar con elementos para aclarar la muerte de la chica, ocurrida el 30 de octubre del 2016, los familiares de la víctima reclamaron por la falta de los peritos extranjeros que al inicio del caso se les ofreció para una investigación transparente.



Pero el fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, José Guevara, dijo que esto no fue posible debido a que los peritos de Colombia tenían su agenda copada hasta fines del 2016 y recién en febrero del 2017 ya tenían disponibilidad. “Consideramos que para esa fecha ya no es útil porque la instrucción fiscal tiene plazo fijo. En diciembre termina y por eso consideramos actuar con peritos nacionales”.



Guevara agregó que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Ecuador hizo todas las gestiones necesarias ante la Fiscalía General de Colombia, pero no fue posible llegar a ese término.

Los parientes de Vivian L., al escuchar este argumento, no dejaron de insistir en sus reclamos y por eso los agentes que llegaron a dar seguridad al estadio intentaron frenar el ingreso.



Finalmente se les permitió que accedan hasta los graderíos del lado oeste del escenario deportivo desde donde presenciaron cada detalle de la reconstrucción. Ahí una tía de la menor que llegó desde Loja criticó lo que ella calificó como improvisación de la diligencia. Por ejemplo, señaló que una de sus parientas tuvo que actuar como la víctima, porque las autoridades judiciales no contaban con una persona para recrear esa escena.



En el césped del estadio se observaron las gesticulaciones que hacían los tres agentes implicados en este caso. Ellos, con armas de fuego, simularon cómo accionaron el gatillo que dio lugar a la práctica del tiro de confianza.

Eso se hizo sin balas, pero en cambio, sí se permitió la presencia de otros agentes que portaron en su pecho platillos de losa, como una simulación del objetivo para el tiro al blanco.



Esta tarde la diligencia continúo y se tenía previsto pasar a la etapa de reconstrucción balística y escenificación de la escena en tercera dimensión. Por este caso, la Fiscalía procesó a 13 personas, entre ellos a funcionarios de la Prefectura de Santo Domingo, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Intendencia de Policía.