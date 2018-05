Dos muertos y 12 heridos durante la marcha en honor a las madres de los fallecidos en las protestas de Nicaragua

LEA TAMBIÉN

La "madre de todas las marchas" en la capital de Nicaragua terminó este miércoles, 30 de mayo del 2018, con un tiroteo en el que se reportaron al menos dos muertos y doce heridos en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).

El ataque ocurrió mientras las mujeres que perdieron a sus hijos en manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega agradecían a cientos de miles de nicaragüenses haberlas acompañado en la caminata de este miércoles con motivo del Día de las Madres.



Testigos del tiroteo afirmaron que el ataque fue perpetrado por agentes de la Policía vestidos de civil y fuerzas de choque conocidas como "turbas", que esperaban a los manifestantes a un costado de la marcha.



Algunas personas dijeron temer que entre los atacantes hubiera francotiradores, ya que al inicio únicamente escuchaban los disparos, sin identificar a los agresores.



La Policía Nacional reportó dos muertos y doce heridos tras estos sucesos.



Hasta antes de las agresiones, la marcha en la que participaron cientos de miles de personas concurrió sin incidentes.

Miles de personas participan en una marcha nacional en honor a las madres de los jóvenes caídos en las pasadas protestas hoy, 30 de mayo de 2018, en Nicaragua. Foto: EFE

La carretera a Masaya, una de las más amplias y transitadas de Managua, se vio desbordada por una "marea" de colores azul y blanco, que representan la bandera de Nicaragua.



La multitud cubrió todo el ancho de la vía, que en algunos momentos superó los 20 metros, por más de 5 kilómetros, desde el extremo sureste hasta el centro de la capital nicaragüense.



Este 30 de mayo es el Día de las Madres en Nicaragua, pero los manifestantes decidieron no celebrarlo, en cambio, se unieron al luto de al menos 83 mujeres que han perdido a sus hijos durante los disturbios.



La mayoría de las mujeres que perdieron a sus hijos participaron en la manifestación, que se inició con la canción "Madres vandálicas nicaragüenses", inspirada en una palabra que utilizó la vicepresidenta Rosario Murillo en abril para referirse a los manifestantes, así como en el dolor causado por la muerte de decenas de jóvenes.



Las multitudes marcharon con pancartas que exhibían mensajes como "¡No tenemos miedo!", "Estamos muertos en vida porque nos matan a nuestros hijos", o "Que se rinda tu madre, porque nosotras no".



Los jóvenes lucieron pancartas con las frases "Podría ser tu hijo", "Como el Gobierno no puede meternos sus ideas en la cabeza, nos mete balas", o "Ni resignación, ni perdón, ni olvido, ¡Justicia para las Madres!".



Junto con las madres y sus familiares, marcharon trabajadores del sector privado, jóvenes, estudiantes universitarios y escolares, amas de casa, profesionales, comerciantes, campesinos, entre otros, tanto a pie como en automóviles y motocicletas.



Los manifestantes responsabilizaron del tiroteo a las fuerzas "parapoliciales" del Gobierno y advirtieron que no se dejarían intimidar.



La manifestación contó con el apoyo de la empresa privada, estudiantes universitarios, trabajadores, académicos y sociedad civil, entre otros sectores de la sociedad nicaragüense.



Marchas similares se realizaron en diferentes departamentos (provincias) de Nicaragua, como en Masaya, donde las madres de los "caídos" cargaron ofrendas florales en sus manos, o en Jinotega, donde las fuerzas policías y oficialistas conocidas como turbas atacaron a un grupo de manifestantes.



Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 83 muertos desde el 18 de abril, según Amnistía Internacional.



La mayoría de las víctimas son estudiantes universitarios, y la causa más frecuente de muerte fue por disparos certeros en la cabeza, cuello y torso, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no descartó que el Gobierno de Nicaragua haya realizado "ejecuciones extrajudiciales".