Un muerto en favela de Río donde fallecieron 8 personas el fin semana

Una persona falleció hoy, lunes 26 de marzo del 2018, en una nueva operación policial en la favela de la Rocinha, en Río de Janeiro, donde este fin de semana murieron ocho personas en un enfrentamiento entre narcotraficantes y fuerza de seguridad.

Policías del Batallón de Operaciones Especiales patrullaban este lunes la comunidad 199, en la favela de la Rocinha, cuando comenzó un enfrentamiento con criminales, según informó la Policía Militar en un comunicado.



Un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital de Río, donde falleció horas más tarde. Junto a él fue aprehendido un fusil del calibre 5,6 milímetros, de acuerdo con las mismas fuentes.



La favela de la Rocinha, la mayor de Río y vecina de los acomodados y turísticos barrios de Leblón e Ipanema, vivió un fin de semana de violencia, con la muerte de ocho personas en enfrentamientos.



En Maricá, en la región metropolitana de Río de Janeiro, fueron hallados la madrugada del domingo los cuerpos sin vida de cinco jóvenes, de los cuales dos eran menores de edad.



Según algunos testigos, los jóvenes se encontraban en un complejo de viviendas humildes en Maricá cuando fueron sorprendidos por hombres armados, que dispararon contra ellos.



Los episodios de violencia en Río de Janeiro se producen en medio de la intervención decretada por el Gobierno brasileño en el área de seguridad de Río de Janeiro, que desde febrero está bajo control y comando de las fuerzas armadas, que coordinan las acciones de la policía.



No obstante, la presencia del ejército en las calles no ha frenado la creciente ola de violencia que golpea el estado brasileño desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016, y la intervención ha sido duramente criticada por algunos sectores.



Uno de los hechos más impactantes ocurrido desde que se decretó la intervención fue el asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, ocurrido en una céntrica zona de Río de Janeiro el pasado 14 de marzo.



La muerte de Franco conmocionó a Brasil y llevó a la sociedad a exigir respuestas por su asesinato, el cual está siendo investigado por las autoridades, aunque hasta ahora no han informado sobre las posibles causas de un crimen que para muchos analistas tuvo un tenor claramente político.