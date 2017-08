Al menos 13 muertos y un centenar de heridos en dos ataques en España

Dos atropellos múltiples ocurridos a escasas horas en Barcelona y en otra ciudad turística de la costa española dejaron al menos trece muertos y más de un centenar de heridos, además de cinco presuntos “ terroristas ” abatidos.

En el primer incidente, calificado de “ ataque terrorista ” por las autoridades, una furgoneta atravesó a toda velocidad la tarde del jueves el paseo de las Ramblas, la más turística de las avenidas de Barcelona, atropellando a un centenar de personas de diversas nacionalidades y provocando trece fallecidos.



Ese hecho fue reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico, en un comunicado difundido por su agencia de propaganda Amaq.



Horas más tarde, ya en la madrugada del viernes, seis civiles y un policía resultaron heridos cuando un vehículo arrolló a la multitud en Cambrils, a 120 kilómetros de la capital catalana, un hecho que culminó con un tiroteo en el que “ cuatro presuntos terroristas ” fueron abatidos y un quinto murió posteriormente de sus heridas, según las autoridades.



Algunos de los presuntos terroristas llevaban cinturones de explosivos, anunció la policía regional de Cataluña, que trabajaba sobre la hipótesis de que ambos ataques estuvieran ligados.



La policía arrestó a dos sospechosos, un español y un marroquí, por el atropello de Barcelona, pero el conductor de la furgoneta continuaba huido, según las autoridades.



El titular de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, advirtió que la cifra de trece fallecidos podría aumentar, ya que entre el centenar de heridos hay varios de gravedad.



Además de españoles, entre los atropellados hay personas de Venezuela, Argentina, Perú, Cuba, Italia, Francia y otra docena de nacionalidades, dijo a la AFP un portavoz de Protección Civil.



En tanto, la cancillería colombiana confirmó que un ciudadano del país fue herido en el ataque.



Escenas de terror



“ Se trata evidentemente de un atentado terrorista con una voluntad de matar al mayor número de personas ” , señaló el portavoz de la policía catalana, Josep Lluis Trapero.



Ninguno de los dos sospechosos detenidos, uno de ellos un marroquí identificado como Driss Oukabir, tenía antecedentes, explicó.



Además, la policía vinculó el atentado a una explosión la noche anterior en una vivienda en Alcanar, a unos 200 kilómetros al sur de la capital catalana, que dejó un muerto y siete heridos. “ La sospecha es que estaban preparando un artefacto explosivo ” , señaló Trapero.



Los ataques recordaron otros atentados terroristas en Europa con vehículos, como el de Niza el 14 de julio de 2016, cuando un camión conducido por un tunecino se lanzó contra la multitud, matando a 86 personas y dejando más de 400 heridos.



Testigos en Barcelona describieron escenas de terror en la concurrida zona de la ciudad más turística de España.



“ Estaba al lado, en El Corte Inglés y escuché un fuerte ruido. Tratamos de salir pero no pudimos. Vi cuatro, cinco cuerpos en el suelo y gente tratando de reanimarlos, y mucha sangre ” , dijo a la AFP , Lily Sution, una turista holandesa.



“ Cuando ha pasado todo, he salido corriendo y he visto destrozos, cuatro cuerpos en el suelo, gente atendiéndolos, gente llorando y también había muchos extranjeros que habían perdido a sus familiares ” , dijo Xavi Pérez, de 26 años y dependiente de una tienda.



Reapertura del centro



“ Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos ” , escribió en Twitter la casa real española, que informó que el rey Felipe VI visitará Barcelona este viernes.



El jefe de gobierno, Mariano Rajoy, se trasladó rápidamente a esa ciudad, donde el gobierno catalán está empeñado en realizar un referéndum secesionista.



Anunciando tres días de duelo nacional, Rajoy declaró: “ Estamos unidos en el dolor, pero estamos sobre todo unidos en la voluntad de acabar con esta sinrazón y con esta barbarie. (...) Los españoles vamos a vencer ” .



En la noche del jueves las autoridades levantaron las restricciones de acceso al centro de la ciudad y dejaron salir a las últimas personas que se mantenían refugiadas en comercios.



Taxistas llevando gratis a turistas, el consorcio Turismo Barcelona poniendo a disposición habitaciones de hotel gratuitas, multitudes donando sangre...la solidaridad se mostró tras el ataque.



Condenas



Alrededor del mundo, se multiplicaron las condenas contra el ataque, cuyas víctimas fueron recordadas con homenajes en la Torre Eiffel en París y el rascacielos One World Trade Center en Nueva York.



Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, pasado por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente venezolano Nicolas Maduro y también la exestrella del Barcelona Neymar condenaron el ataque.



El papa Francisco expresó su “ gran preocupación ” por los hechos, el presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió “ la solidaridad ” de su país y la primera ministra británica, Theresa May, mostró su apoyo a España “ contra el terrorismo ” .



España, tercer destino turístico mundial, había permanecido hasta ahora al margen de la reciente ola de atentados de Estado Islámico en grandes ciudades europeas como París, Bruselas, Londres, Niza o Berlín.



Pero el 11 de marzo de 2004 sufrió los atentados yihadistas más mortíferos cometidos en Europa, cuando una decena de bombas estallaron en varios trenes de Madrid causando casi 200 muertos. Los ataques fueron reivindicados en nombre de Al Qaida por una célula islamista radical.