Muerte de comerciante en La Marín se produjo por evitar que roben un pantalón de su negocio, según testigo  

Los comerciantes del sector de La Marín están indignados por el asesinato de Luis Q., registrado la tarde del jueves 4 de mayo del 2017.

El cuerpo del comerciante, asesinado al interior de su local, está siendo velado este viernes 5 de mayo en la iglesia cristiana Asamblea de Dios, localizada en las calles Montúfar y Espejo, en el Centro Histórico.

Segundo Q., hermano mayor del fallecido, contó que llegaron al velorio familiares provenientes de Chimborazo y Guayas. Ellos no salen del asombro y piden que se haga justicia.



Teresa G., esposa del fallecido, lloraba desconsolada cerca del féretro. "Llévame contigo", sollozaba, mientras otros familiares trataban de calmarla. Luis deja tres hijos en la orfandad. Uno de ellos, es un menor con discapacidad que recibía tratamiento especial.



Jenny G., prima del fallecido y testigo del crimen, recordó entre lágrimas que tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, intentaron robar un pantalón del negocio de Luis. Él trató de impedirlo y al hacerlo recibió una fulminante apuñalada en el pecho. "No puede ser que por un pantalón lo maten", dijo.



La mujer recordó que Luis cayó agonizante en la acera. Según la testigo, a pocos metros permanecía un miembro de la Policía Metropolitana en una camioneta municipal. Los comerciantes habrían pedido su ayuda para poder trasladar a Luis a una casa de salud.



Gregorio G., pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, a la que asistía el fallecido, contó que los robos y asaltos en La Marín son frecuentes. "En 16 años he visto de todo: robos, asesinatos, ajustes de cuentas, nos tratan de abrir los locales, ya estamos cansados".



El religioso dijo que junto a 200 comerciantes del sector están en conversaciones para reforzar la seguridad y de ser el caso, aplicar justicia "por mano propia".



Los familiares de Luis piden a las autoridades que se investigue el caso para que su muerte no quede en la impunidad. Anunciaron que el cadáver será enterrado en un campo santo de Quito, ya que no disponen de los medios para trasladar el cadáver hasta la provincia de Chimborazo, tierra natal de Luis Q.