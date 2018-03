Mr. Joy reconoce que hubo ‘errores’ tras accidente de un niño

“Entendemos que hemos tenido algunos errores al momento de aplicar el protocolo de emergencia que tenemos establecido en los parques”. Así lo admitió este martes 20 de marzo del 2018, Santiago Jijón, vocero de Mr. Joy, cadena de entretenimiento infantil de Quito.

Esta declaración se dio en una conferencia de prensa realizada en un hotel del norte de la capital. En este espacio estuvieron representantes de la cadena de entretenimiento y los padres de Nicolás, quien sufrió una caída el sábado 17 de marzo. Producto de dicho incidente, el niño de 6 años sufrió una fractura en su pierna (fémur).



Nicolás fue dado de alta la mañana de este martes, según Mireya Arias, madre del infante. La mujer dijo que su hijo está en proceso de recuperación de la fractura de su fémur, en el que le colocaron dos clavos. En seis meses se los retirará.



El acuerdo es integral y la empresa reconoció “todos y cada uno de los temas que sean necesarios para que Nicolás se recupere pronto”, explicó el asesor legal de la cadena, Pablo Salinas.



La empresa se hará cargo de la parte médica del niño. “Los términos son beneficiosos para todos. La idea es superar esta situación”. Así lo expresó Santiago Guarderas, abogado de los padres del pequeño.



En la rueda de prensa, de manera general se mencionó que en los parques de diversiones se harán adecuaciones para mejorar la seguridad. No se especificó cuáles pese a las constantes preguntas sobre el tema.



Salinas, asesor legal de la empresa, calificó como “buenas noticias” el acuerdo entre los padres y la firma. Además destacó que la firma siente que es una oportunidad para mejorar. E insistió en que cumplen con estándares internacionales y con las medidas de seguridad. Aunque tampoco se detalló cuáles son esos criterios.



La empresa también tomó decisiones para potenciar la seguridad en las instalaciones. Jijón explicó que el año anterior recibieron a cerca de un millón de personas y que tienen equipos de seguridad basados en normas internacionales como Estados Unidos y Europa. “Hay que mejorar los protocolos de emergencia. Todos los aventureros tienen un seguro. Hemos decidido aumentar la cobertura”, aseguró.



Ante la pregunta de en qué consiste el seguro, los representantes contestaron que es un tema complejo de abordar y que se explicará en un comunicado que están elaborando.



Lo que sí se dijo es que “todos visitantes que entren a las instalaciones contará con un seguro de accidentes”.



En el comunicado se mostrarán los correctivos que se harán dentro del parque de diversiones. Estos se harán esta semana, ofreció Jijón.



El vocero de la cadera de juegos sostuvo, además, que sí hay capacitación del personal en materia de primeros auxilios y seguridad. Y reconoció que en el momento del accidente algo falló y “que están tomando correctivos”.



No adelantó las decisiones adicionales, que tomaron como empresa.



Los representantes de la firma mencionaron, en reiteradas ocasiones, que es un caso que puede suceder y que es puntual. Sin embargo “se puede reaccionar mejor”.



En la rueda de prensa, el abogado de la familia Cordero Arias, padres de Nicolás, explicó que los padres no volverán a referirse al hecho. “Este tema está superado y no se referirán públicamente al caso”.



En horas de la mañana de este martes, el Municipio de Quito, a través de la Secretaría de Seguridad, confirmó que se inspeccionó el local en donde ocurrió el hecho. Y que se suspendió temporalmente el juego denominado Guerra de pelotas, en donde sucedió el accidente.



Entre otras cosas se pidió fortalecer la baranda que está ubicada junto al cañón y se recomendó subirla 40 centímetros más y reforzarla con un sistema de red. Se dijo que la cadena tiene todos los permisos.