Movimientos indígenas definirán el 23 de febrero a quién apoyar en segunda vuelta

El Acuerdo Nacional por el Cambio ha terminado y uno de sus exintegrantes, el movimiento indígena, a través de sus representantes, pidió este martes, 21 de febrero del 2017, al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se transparente el proceso que se vive en el país y se apresure la publicación de resultados.

Jorge Herrera, presidente de la Conferación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie); Lourdes Tibán, actual asambleísta y candidata al Parlamento Andino; Marlon Santi, coordinador general de Pachakutic; y Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, brindaron una rueda de prensa desde el norte de Quito, en la sede de la Conaie.



Tibán criticó la “lentitud” con la que se está realizando el proceso de escrutinio por parte del CNE e instó a la comuniad internacional a que investigue todas las denuncias de incosistencias que han ocurrido en el país desde el domingo pasado.



Por ejemplo, dijo que en una junta receptora del voto (JRV) de Orellana a un observador se le entregó un acta de 98 votantes y a otros de 155. “Un acta hicieron para los partidos de oposición y otra para ingresar los votos al sistema”, denunció.



Sobre la posición de Paco Moncayo ante una posible segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, Tibán dijo que respeta su decisión de no apoyar a nadie, pero que no la comparte porque los votos dicen otras cosas.



“Paco siempre será de su idelogía. Pero ahora como Conaie, Confeniae, Pachakutik, Ecuarunari buscaremos otras alternativas. Si es salir a las calles, saldremos. Pero eso de decir ni aquí ni allá no se puede en este país. Los políticos necesitamos tomar posición política muy clara”, explicó.



El próximo jueves, las agrupaciones indígenas se renuirán en la sede de la Conaie y -según Santi- en esa cita se definirán qué medidas tomar ante las anomalías que creen han existido en el proceso y en una segunda vuelta.



Santi dice que entregarán sus pedidos a los dos candidatos que disputen la segunda vuelta y apoyarán al que lo acoja y lo incluya en sus ofertas de campaña, como lo hizo Moncayo en la primera vuelta. No descarta apoyar a Moreno o Lasso.



Sin embargo, Pérez Guartambel, de la Ecuarunari, dijo que serán las bases las que deben decir pero, personalmente, cree que está descartado que los indígenas puedan apoyar a Moreno, por su cercanía por el régimen actual. En lo que coincidió Tibán.