El movimiento Creo considera que las medidas económicas no resuelven la crisis

El movimiento Creo no está de acuerdo con el plan económico que presentó el presidente de la República, Lenín Moreno. En un comunicado firmado por el excandidato presidencial Guillermo Lasso y el director del movimiento, César Monge, se cataloga a las medidas como un programa sin metas cuantitativas que permita realizar un seguimiento de los resultados obtenidos.

Según la organización, lo que presentó el Jefe de Estado la noche del 11 de octubre del 2017 es un conjunto de acciones, muchas de ellas dependientes del poder Legislativo y otras sin sustento técnico. “En su conjunto no resuelven la grave crisis económica y financiera por la que está atravesando Ecuador”.



La lista 21 considera que el régimen está aplicando la receta es del correísmo: más gasto público, más impuestos y más deuda, según el comunicado difundido la noche de este jueves 12 de octubre.



“La solución no es ahogar a los ecuatorianos con más impuestos y más regulaciones. Necesitamos cambiar el rumbo de nuestro país, dejar a un lado la idea caduca que la prosperidad necesita de trabas y más gravámenes. Lo que necesitamos son menos impuestos para estimular el consumo y la inversión privada”, se detalla.



Entre los aspectos que difieren consta el alza en el impuesto a la renta para las sociedades que tengan ingresos mayores a los USD 300 000 anuales. “Las cifras oficiales muestran que con una mayor tarifa de Impuesto a la Renta a las sociedades se recaudó menos por este rubro. Por lo tanto, mientras el Gobierno continúe tomando decisiones con criterio recaudatorio y no con criterio técnico, la economía no se reactivará afectando la generación de empleo”.



También Creo hizo énfasis en la necesidad de generar confianza institucional para fortalecer la dolarización. Explicó que para atraer dólares se requiere eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas, “porque nadie invierte en un país donde te cobran impuestos al salir.

Según Creo, el Gobierno ha dejado a un lado el problema del tamaño del Estado y del excesivo endeudamiento. “El propio Lenín Moreno nos ha dicho que la deuda pública llega a USD 57 000 millones, lo que representa el 59% del PIB. Es decir, 19 puntos porcentuales por encima del límite legal (40% del PIB)”.



En esa línea, la lista 21 recordó que su plan de Gobierno advirtieron la urgencia de una reestructuración de la deuda, para así conseguir compromisos económicos con menores tasas de interés y con mayor plazo.