Una movilización para promover la seguridad de los ciclistas en Quito

Decenas de ciclistas se concentraron en la Tribuna de Los Shyris, en el norte de Quito, a las 07:00 de este jueves 19 de julio del 2018. La razón: participar en una movilización para protestar por las víctimas de los atropellamientos.

Aseguran que el accidente que sufrió el deportista quiteño Felipe Endara, a bordo de su bicicleta en Cumbayá, fue la "gota que derramó el vaso" en cuanto a la escasa seguridad con la que cuentan los ciclistas en la actualidad.



El hecho se produjo en la vía Interoceánica, que conecta a Quito con Cumbayá. El joven, de los registros de Pichincha, fue atropellado después de un entrenamiento. El conductor que lo arrolló invadió la vía y fugó. El ciclista fue intervenido quirúrgicamente en un centro asistencial.



Los ciclistas están consternados y piden a las autoridades que se implementen medidas de seguridad. "¡Es mejor en bicicleta!", "¡Que viva la bici!", eran los gritos de los manifestantes.



La movilización comenzó a las 08:00 en la tribuna de Los Shyris y partió con dirección a la Alcaldía en el Centro Histórico de la ciudad. Allí, los manifestantes realizaron una rueda de prensa y tenían previsto entregarle un manifiesto al alcalde Mauricio Rodas.



En este hicieron pedidos. Uno es fijar acciones en las que se evidencie una postura clara en favor de la vida humana por encima de cualquier otra prioridad.

Otro es revertir las políticas o acciones de acuerdo con la pirámide invertida de movilidad, garantizando que los ciudadanos conozcan su lugar y sepan quienes tienen preferencia de acuerdo al modo de transporte que empleen.



"No es posible que suframos agresiones, que nos atropellen y nadie se entere. No podemos seguir siendo invisibles cuando nos movilizamos en las calles", manifestó Laura Villacís, una de las activistas que participó en la manifestación.



La concejal Daniela Chacón también estuvo en la movilización. Aseguró que, el año pasado, hubo seis ciclistas atropellados que fallecieron. En el 2016 fueron cuatro.



"Quienes usamos bici nos merecemos respeto (...) No es la primera vez que salimos a manifestarnos, lo hacemos continuamente. En diciembre del año pasado aprobamos una Ordenanza que promueve la caminata y la bicicleta".



Antes de partir en la caminata, la representante del Foro Mundial de la Bicicleta, Nataly Pinto, leyó el manifiesto ante la gente. "Después de múltiples sucesos lamentables (...), nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro profundo disgusto por la gestión respecto a la movilidad".