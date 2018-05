Movilidad sostenible sigue sin ser discutida en Quito

LEA TAMBIÉN

El 21 de abril pasado era la fecha límite para que la Secretaría de Movilidad del Municipio conformara la mesa interinstitucional que vigilará el cumplimiento de la Ordenanza 194, aquella que prioriza a la caminata y a la bicicleta como formas alternativas de transporte en la ciudad.

Dicha ordenanza sentó un precedente al ser la primera en contar con cuatro delegados ciudadanos que, en conjunto con los representantes de seis entidades municipales, darían seguimiento a los cambios para fortalecer los medios alternativos de movilidad.



Un mes después de cumplido ese plazo, esos cuatro delegados presentaron una carta dirigida a los funcionarios municipales de la mesa. En esa misiva expresan su preocupación por incumplimientos en los plazos para aterrizar en hechos esa Ordenanza Metropolitana. Ellos esperan que el Municipio ofrezca una respuesta durante esta semana.



Sofía Gordón es una de las delegadas ciudadanas. “El objetivo de la carta fue solicitar información sobre el avance en el cumplimiento de lo que plantea la Ordenanza”, dijo.



Este requerimiento lo hicieron en vista de que, después de conocer los nombres de todas las personas que conforman la mesa interinstitucional, no hubo una convocatoria formal para la primera reunión.



La mesa interinstitucional la conforman el Secretario de Movilidad, el Secretario de Territorio, el Director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la Secretaria de Ambiente, un concejal designado por el Concejo Metropolitano y cuatro representantes de la sociedad civil.



La Secretaría de Movilidad afirma que el plazo para que se instituya la mesa interinstitucional se cumplió. Hasta el 21 de abril, según esa entidad municipal, ya se nombró a los cuatro delegados ciudadanos electos por organizaciones de ciclistas y peatones.



Daniela Chacón, concejala delegada por el Concejo Metropolitano a la mesa, dijo que, si bien ya se conoce a los integrantes, no se trata solo de nombrarlos sino de convocarlos para iniciar el trabajo.



Hasta el momento, según Gordón, solo hubo una reu­nión informal el 17 de abril pasado. Allí se trataron algunos lineamientos sobre el funcionamiento de la mesa y, sobre todo, se solicitó la información que le compete entregar a cada institución.



Tanto Chacón como Gordón coinciden en que esa reunión no fue convocada por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, después de esta reunión preliminar se esperaba la primera convocatoria formal.



Dos días después de esa reu­nión, los funcionarios que hasta ese momento encabezaban la Secretaría de Movilidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), fueron detenidos como parte de una investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita.



La Secretaría de Movilidad acepta que ese hecho que terminó con la remoción de los funcionarios bajo investigación y el posterior nombramiento de nuevas personas en los cargos retrasó el cumplimiento de los plazos.



Para Miguel Azcona, otro de los delegados ciudadanos, el problema de los retrasos es que se continúan postergando acciones urgentes en favor de la movilidad sostenible. Por ejemplo, según Azcona, hasta el momento no se ha conformado la Dirección de Modos de Transporte Sostenible.



Para la conformación de esa dirección había 60 días a partir del 22 de diciembre del 2017, fecha en la que se sancionó la Ordenanza 194. Chacón dijo que esa entidad es la encargada de coordinar con el resto de instituciones las convocatorias y la acciones de la mesa.



Sobre este tema, la Secretaría de Movilidad informó que la Procuraduría del Municipio les remitió una resolución con varias correcciones que deben ser resueltas. Una vez realizadas esas correcciones, Movilidad enviará el documento a la Alcaldía para la creación de dicha dirección, que será parte de esa Secretaría del Cabildo.



Durante esta semana, según Gordón, mantendrán reuniones con las organizaciones a las que representan para definir estrategias que plantearán en la primera reunión de la mesa interinstitucional.



Por su parte, Chacón dijo que están en reuniones con las entidades del Municipio para agilitar la convocatoria y que esperan que esa primera reunión con todos los delegados se realice en junio próximo.