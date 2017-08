Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad

El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.

"Nuestro negocio no es manejar dinero, nuestro negocio es constituir sociedades y venderlas", afirmó uno de los socios principales del despacho, Jurgen Mossack, en una rueda de prensa en la capital panameña.



Los medios locales informaron el pasado sábado que la Fiscalía de Panamá imputó y detuvo a Mirzella Inés Tuñón, una empleada del bufete relacionada supuestamente con la trama de corrupción que afecta a la Empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, conocida como Petroecuador.



Guillermina McDonald, exfiscal panameña y encargada de la defensa del bufete, explicó que Tuñón "no tiene nada que ver" con ese caso de corrupción y no abrió ninguna cuenta bancaria ni hizo transferencias para recibir fondos irregulares de Petroecuador.



Mossack declaró además que la colaboración del bufete con la Fiscalía de Panamá ha sido siempre "expedita y completa", pero denunció la supuesta hostilidad de la que han sido víctimas.



El abogado, quien reconoció que el bufete atraviesa dificultades reputacionales tras el escándalo de las offshore (extraterritoriales), dijo que "hay otras firmas que hacen exactamente lo mismo" y bancos que están implicados en escándalos como el de Odebrecht y que, sin embargo, son ellos los únicos que están bajo la mirilla de la justicia.



"Si todas las demás firmas hacen exactamente lo mismo, por qué se nos aisla a nosotros y se nos ataca exclusivamente?", cuestionó Mossack.



Mossack y su socio, Ramón Fonseca Mora, estuvieron 4 meses en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso de corrupción brasileña Lava Jato.



El Ministerio Público les acusa de formar una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en dicha trama, considerada el mayor caso de corrupción del país suramericano.



Los socios del despacho también están siendo investigados por el caso de los papales de Panamá, el escándalo que estalló en abril de 2016 y que reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios este bufete para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos.



La filtración masiva de documentos de la firma desató todo un vendaval de críticas contra Panamá por su supuesta falta de transparencia y una veintena de países abrieron investigaciones para tratar de esclarecer si sus ciudadanos habían cometido algún delito fiscal.