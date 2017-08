Bufete Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de Panamá de persecución

El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".

Mossack convocó este miércoles a una conferencia de prensa para denunciar los perjuicios económicos sufridos por la compañía especializada en registro de sociedades anónimas y negocios navieros, cuyos directivos han sido emplazados por el Ministerio Público.



El socio fundador precisó que desde el estallido del escándalo financiero Panama Papers, en abril de 2016, las presiones obligaron a la compañía internacional a recortar en dos tercios su planilla de más de 300 empleados y reducir su tamaño.



El escándalo surgió a partir de la entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, sobre negocios offshore concretados a través del registro de sociedades anónimas en Panamá.



La firma siempre sostuvo que fue víctima de "robo de información". Posteriormente, el diario reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria por parte de jefes de Estado y de gobierno, y líderes de la política mundial.



"No soy político", sino un empresario cuya firma ha sido intervenida y afectada por medidas como detenciones preventivas, mientras que otras empresas similares realizan actividades con normalidad, pese a haber sido señaladas en el caso Lava Jato en Brasil, dijo Mossack.



"Mossack Fonseca hace un llamado al Ministerio Público, a la sociedad civil y a algunos medios para que se haga justicia de manera imparcial, basándose en las pruebas y no en las presiones de diferentes índoles", añadió.



Durante la conferencia de prensa, Edison Teano, ejecutivo de la firma de abogados, investigado por el presunto "blanqueo de capitales", narró que estuvo detenido preventivamente durante cuatro meses en Panamá, por una supuesta orden de detención en Brasil que jamás existió. Para salir de la cárcel, Teano tuvo que depositar una fianza de excarcelación judicial por USD 700 000.



Adujo que no ha cometido el delito por el cual es investigado. Sostuvo que representantes de la Fiscalía tomaron posesión de las oficinas de la firma y que han intentado involucrar a Mossack Fonseca en actividades ilícitas.



Directivos de la firma divulgaron un listado de empresas vinculadas al gobierno panameño que han sido mencionadas en artículos de prensa por su presunta relación con los casos investigados de Petroecuador, Lava Jato en Brasil y Odebrecht Panamá.