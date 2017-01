Moscú niega tener material comprometedor sobre Donald Trump

Rusia negó hoy (11 de enero del 2017) tener material comprometedor sobre el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintiendo informaciones aparecidas en medios estadounidenses y británicos.

Estas versiones periodísticas son una "fabricación absoluta", afirmó en Moscú el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias Interfax.



Medios estadounidenses y británicos informaron que los servicios de inteligencia rusos disponen de material con el que al parecer se puede chantajear al futuro presidente de Estados Unidos.



Afirman, además, que en Rusia se compilaron también informaciones sobre la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton. "El Kremlin no recopila información comprometedora" ni de Trump ni de Clinton, aseveró Peskov. "Eso es un claro intento de perjudicar las relaciones bilaterales", añadió.



Las informaciones, cuyo contenido no ha sido contrastado, están en posesión de los servicios secretos y del Gobierno de Washington, según los reportes.



Un exagente británico del servicio secreto MI6 las habría compilado por encargo rivales internos de Trump en el Partido Republicano para posteriormente hacerlas llegar a la campaña de Clinton, informan la cadena estadounidnese CNN y los diarios The New York Times y The Guardian.



Los servicios secretos estadounidenses consideraron en un principio que el material era "no relevante". Tanto Trump como el presidente estadounidense saliente, Barack Obama, fueron informados sobre este asunto, según los citados medios.



Trump lo negó la noche del martes vía Twitter: "Informaciones falsas, una caza de brujas política total", escribió. Su asesora Kellyanne Conway dijo en declaraciones a la CNN: "Las informaciones no mencionan ninguna fuente, nada ha sido confirmado".



El informe, que en Estados Unidos ha sido considerado no fundado, es un resumen de dos páginas que, según The New York Times, trata de acusaciones sexuales en relación a prostitutas en Moscú en el año 2013.



El informe, fechado el 20 de junio de 2016, contiene además información sobre las relaciones comerciales de Trump con Rusia, agregan los citados medios.



De acuerdo con las informaciones, Trump habría sido tentado durante años por parte rusa con lucrativos negocios. "Hasta la fecha, Trump ha rechazado toda tentación", agrega el documento.



Además, se indica que el servicio secreto ruso FSB habría llegado a la conclusión de que Trump está lo suficientemente comprometido como para ser extorsionado.



Los citados medios señalan que, al parecer, el FSB tendió trampas sexuales a Trump en la que éste cayó. El director del FBI, James Comey, no quiso pronunciarse el martes sobre este tema durante una vista ante el Senado, al afirmar que no podía hablar de las investigaciones en curso.