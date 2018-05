Mormón Joshua Holt detenido en Venezuela fue liberado y regresa a Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El mormón estadounidense Joshua Holt, detenido desde hace dos años en Venezuela acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue liberado y está en viaje a Estados Unidos, informaron este sábado (26 de mayo del 2018) fuentes oficiales de ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en Twitter la noticia, que fue más tarde confirmada por el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.



"Aterrizará en DC esta tarde y estará en la Casa Blanca junto a su familia cerca de las 19:00. El gran pueblo de Utah estará muy feliz!", tuiteó Trump.



Inicialmente el mandatario no identificó al ciudadano estadounidense, pero el senador por el estado de Utah, Orrin Hatch, confirmó que Joshua Holt y su esposa Thamy "están en camino" a Estados Unidos.



A solicitud del presidente Maduro, "el poder judicial dio el correspondiente beneficio de libertad plena a estos dos ciudadanos y (...) ya se encuentran volando hacia Estados Unidos", declaró por su parte Rodríguez a periodistas.



La liberación de Holt tiene lugar luego de que el senador estadounidense Bob Corker, presidente del Comité de relaciones exteriores del Senado, se reuniera en Caracas el viernes con Maduro.



En un comunicado, Hatch elogió los "cruciales esfuerzos" de Corker, y agradeció especialmente al comité de relaciones exteriores del Senado por su "fundamental" ayuda.



"En los últimos dos años he trabajado con dos administraciones presidenciales, innumerables contactos diplomáticos, embajadores de todo el mundo, una red de contactos en Venezuela y el propio presidente Maduro, y no podría estar más honrado de poder reunir a Josh con su dulce y sufrida familia en Riverton", dijo Hatch.



La familia de Holt celebró la noticia, pero pidió reunirse con los liberados antes de conceder entrevistas.



"Estamos agradecidos a todos los que participaron en este milagro", dijo en una breve declaración divulgada en Caracas por el abogado de Holt, Carlos Trujillo.



'No me dejen solo'



Holt, un misionero mormón de Utah de 26 años, rogó a Estados Unidos que no lo abandonara, en videos difundidos en redes sociales en vísperas de las presidenciales del domingo pasado en las que Maduro fue reelecto.



"Solo quiero pedirle una vez más a mi gobierno, a mi gente, a mis senadores, que por favor no me dejen solo", clamó Holt en dos videos en que se veía junto a otros detenidos durante una toma de calabozos del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas, un edificio conocido como El Helicoide.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo había acusado de querer montar un espectáculo.



Holt "fue agarrado (...) haciendo espionaje para el gobierno de Estados Unidos, ellos lo saben y quizás andan buscando la excusa como para justificar otras cosas. No tienen ningún tipo de escrúpulos, no les importa mandarle hacer algo a su gente con tal de tener una excusa", denunció Cabello.



En una comparecencia el jueves ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se refirió al tema.



"Estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo como resultado de la elección simulada del domingo 20" en Venezuela.



"Tenemos un estadounidense allí que deseamos desesperadamente regresar, Joshua Holt, y sepan que estamos comprometidos con eso".



La excarcelación fue este sábado, informó Gonzalo Himoib, abogado de la ONG de derechos humanos Foro Penal.



Tras ser trasladados a la embajada estadounidense en Caracas, Holt y su esposa debían partir hacia Estados Unidos en la tarde.



Desestabilizar a Maduro



Holt había sido detenido por funcionarios del Sebin el 30 de junio de 2016 en su casa en Ciudad Caribia, un complejo de viviendas construidas por el gobierno en las afueras de Caracas.



Vivía allí con su esposa venezolana, Thamara Caleño. Tras conocerla por internet, había viajado para casarse, con planes de tramitar las visas para ella y sus dos hijas pequeñas y regresar juntos a Estados Unidos.



Ambos fueron arrestados por posesión de armas de guerra que fueron halladas en el apartamento. Según la familia de Caleño, el fusil AK-47 y la granada encontrados en un armario fueron colocados por el propio escuadrón que los detuvo.



En diciembre pasado la justicia venezolana decidió enjuiciarlo y negó una medida de libertad condicional.



El entonces ministro de Interior venezolano, Gustavo González, aseguró en televisión que Holt se había aliado con bandas criminales para desestabilizar al gobierno de Maduro.



La defensa ha negado las acusaciones y señala vicios en el proceso, como falta de huellas dactilares que prueben que el armamento estaba en poder de Holt y su mujer.