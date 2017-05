Moreno propondrá a Reino Unido que permita a Assange viajar a Ecuador

La situación del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, así como las posibilidades de financiación externa para el presupuesto estatal, fueron algunos de los temas que el presidente Lenín Moreno trató hoy (25 de mayo del 2017) en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en su país.

Moreno, que este miércoles fue investido como Mandatario en una ceremonia en la Asamblea Nacional (Parlamento) y que hoy recibió de manos indígenas el Bastón espiritual de mando, se reunió con corresponsales extranjeros en la localidad andina de Cochasquí.



En ese sitio fue donde recibió el simbólico Bastón de mando, ante la presencia del presidente boliviano, Evo Morales, muy apreciado por los grupos indígenas de Ecuador.



Moreno dijo a los corresponsales que su país, de manera respetuosa, propondrá al Reino Unido que permita que Assange salga de Londres y viaje a Ecuador, en goce del derecho a asilo que le concedió el Gobierno de Quito en 2012.

Julián Assange ofreció declaraciones tras enterarse de que la justicia sueca no presentaría cargos en su contra. Foto: Adrian Dennis / AFP