El ala morenista de la Asamblea se fraccionó en la votación sobre Correa

El Gobierno Nacional censuró la noche de este miércoles, 13 de junio del 2018, el proceder de los legisladores de Alianza País (AP) que ayer votaron en contra o se abstuvieron en la votación que comprometía el futuro legal del expresidente Rafael Correa.

Ocho legisladores no acudieron a la votación. Otros 17 que estaban presentes decidieron decirle no al cambio del orden del día propuesto por el independiente Fernando Burbano. Dos se abstuvieron.



El legislador Burbano planteaba que la Asamblea declare que no era procedente pronunciarse sobre la petición de vincular penalmente al expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda.



Para Lenín Plaza, de Alianza País, quien votó en contra del cambio del orden del día, no hubo el suficiente tiempo para analizar el fundamento de la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, quien pidió autorizar la vinculación de Correa.



El bloque de legisladores correístas celebró que no se haya dado paso a la solicitud de enjuiciamiento. Luego de la votación, Marcela Aguiñaga (de la Revolución Ciudadana) increpó a la morenista María José Carrión por su voto afirmativo. No se pudo escuchar los gritos debido al vidrio que separa al Pleno de la Prensa. Pero la reacción de Aguiñaga generó críticas en las redes sociales.



La posible vinculación de Correa se volverá a abordar esta tarde, 14 de junio del 2018, ya que los legisladores fueron convocados desde hace dos días para pronunciarse sobre el pedido que hizo la jueza Camacho. A diferencia de ayer, este jueves habrá tensión a las afueras de la Asamblea ya que los simpatizantes de Rafael Correa se convocaron para manifestarse.



En el Parlamento, existen alertas por este anuncio. María Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador, señaló que se busca crear conmoción. “Quieren mañana incendiar la Asamblea. No lo voy a permitir. Yo por lo menos no soy cómplice de esto”.



Las declaraciones las dio ayer tras la votación del Pleno en la que no se logró adelantar el debate sobre el pedido de la jueza Daniela Camacho de que la Asamblea autorice el enjuciamiento penal.



Esta mañana la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, señaló que no esperan politizar la justicia en este caso En una entrevista en radio Majestad indicó que el Pleno debe dar respuesta al pedido hecho por la jueza. Adelantó que este caso se ventila en la Fiscalía y la propuesta de la Asamblea será devolver a la Corte el tema porque “no procede”.



Para la titular de la Legislatura, los ciudadanos esperan justicia “más allá de quién esté involucrado y esperan el actuar ético de los asambleístas”.



De igual manera, hoy el secretario de la Política, Paúl Granda, expreso: “Ni el Ejecutivo ni el Legislativo debe entrometerse en las funciones de otras instituciones del Estado. La Función Judicial debe actuar con total independencia”.



“Lo que estamos solicitando a nuestro bloque es que se actúe con coherencia, este año hemos trabajado con objetividad y transparencia”, indicó Granda.



Los 10 legisladores que votaron a favor de la propuesta fueron Karina Arteaga, María José Carrión, Ana Belén Ruiz (alterna de Michel Doumet), César Litardo, Ana Belén Marín, Daniel Mendoza, Sonia Palacios, Carlos Ortega, Juan Carlos Yar y la presidenta Elizabeth Cabezas.



Los morenistas Karla Cadena y Juan Pablo Velín también se abstuvieron en la votación. Otros seis prefirieron enviar a sus alternos.



La jueza argumentó, en un escrito enviado el martes a la Asamblea, que busca este pronunciamiento “a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad”. En esa solicitud, cita al artículo 120 de la Constitución.



La normativa establece que se necesita el aval de las dos terceras parte del Legislativo para el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. Sin embargo, no señala que se deba cumplir este requisito en caso de exmandatarios.



Asambleístas morenitas que no acudieron a la votación:



- Marcia Arregui AP



- Norma Vallejo AP



- Liuba Cuesta AP



- Manuel Ochoa AP



- Yofre Poma AP



- Guadalupe Salazar AP



- Carlos Vera AP



- Mariano Zambrano AP





Asambleístas morenistas que votaron en contra:





- Esteban Albornoz



- José Serrano



- Teresa Benavides



- Carlos Bergman



- Rubén Bustamente



- Carlos Cambala



- Johanna Cedeño



- Gabriela Cerda



- Kharla Chávez



- Jorge Corozo



- William Garzón



- Fafo Gavilánez



- Lenín Plaza



- Luis Quijije



- Silvia Salgado



- Montgomery Sánchez



- Ricardo Zambrano



- Alberto Zambrano



Abstenciones:



- Karla Cadena



- Juan Pablo Velín