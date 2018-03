Moradores de Calderón piden al Municipio más atención en el servicio de recolección de basura

La gente de la parroquia de Calderón, ubicada en el norte de Quito, están preocupados por la acumulación de basura en los contenedores. Aseguran que deben esperar hasta 15 días a los vehículos recolectores y los desperdicios se acumulan.

En esta semana, un grupo de pobladores del centro parroquial se reunió para dialogar sobre ese tema. Aseguran que el mercado genera una gran cantidad de desperdicios y ese servicio no pasa todos los días como antes. Luego, perros se acercan a los basureros y rompen las fundas con deshechos.



Hipatia García vive en Calderón más de 10 años. Asegura que la recolección no es permanente. "Debido al mercado hay demasiada basura. Necesitamos más limpieza de los contenedores".

Otra queja de los vecinos: las cajas de desperdicios no son limpiadas totalmente. Solo retiran los que están por encima y el resto se queda.



Este Diario constató que los contenedores de la calle Cacha no fueron limpiados completamente. Al consultarles a los trabajadores que recogen los desechos en los vehículos, ellos aseguraron que no lo hacen completamente ya que, en horas de la noche, pasa otro vehículo que vacía los contenedores. “Todos los días estamos aquí”, dijo uno de los trabajadores.



Isabel Bejarano es, desde hace nueve años, presidenta del GAD Calderón. Dijo que ha presentado oficios al Municipio para que se mejore el servicio, pero les indican que "el parque automotor está dañado. No hay vehículos para recolección".



"No tenemos respuesta. Lastimosamente, el tema de basura sigue empeorando y no mejora", dice la funcionaria.

Ante esas aseveraciones, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) informó que en Calderón se cuenta con el servicio a pie de vereda, con 12 rutas en frecuencia interdiaria (alternando días) y servicio de recolección mecanizada con seis rutas.



¿Cuántos vehículos se destinan para esas tareas en Calderón? Para el servicio de recolección a pie de vereda hay seis recolectores de carga posterior.



Para el mecanizado de contenerización: hay un recolector de carga lateral más el apoyo de una volqueta de refuerzo. Desde esta semana, "se ha incorporado un contingente de seis volquetas adicionales".



En cuanto al número de obreros, para el servicio de recolección a pie de vereda hay 18 ayudantes de recolección y 6 conductores.

Para mecanizado se cuenta con seis ayudantes y la misma cantidad de operadores.



Para las volquetas se incorporaron 18 ayudantes y seis conductores adicionales.

En Emaseo se indicó que el servicio de recolección mecanizada presenta problemas. La razón: daños en los vehículos : "ocasionados por las incorrectas disposiciones de escombros, muebles que dañan el sistema de compactación de las unidades".



Ante las quejas presentadas por los vecinos por los desperdicios generados por el mercado, Emaseo señala que se ha destinado un ‘canter’ de 5.5 toneladas diariamente que recolecta los residuos generados en el interior del mercado en el área de carga. Para los días de feria se ha asignado una volqueta y una mini cargadora. Se ha proyectado la colocación de una caja autocompactadora.