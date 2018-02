Moradores de la av. Manuel Córdova Galarza piden más control ante el incremento de transporte pesado

El cierre de la vía Alóag-Santo Domingo, desde el pasado domingo 18 de febrero del 2018, por un deslizamiento de aproximadamente 60 000 metros cúbicos de material rocoso en el kilómetro 54, obligó a los conductores de transporte pesado que circulaban por ese eje vial a tomar rutas alternas como la Calacalí - La Independencia.

Los tráileres, camiones y otros vehículos pesados que ingresan a Quito lo hacen a través de la avenida Manuel Córdova Galarza y esto ha generado preocupación en las personas que viven a lo largo de esta vía.



José Silva, quien vive en el sector de Pusuquí, comenta que desde el lunes la carga vehicular ha incrementado considerablemente. “En esta vía estamos acostumbrados a ver transporte pesado, pero no en tal cantidad”.



A su criterio, si esa avenida se está usando como una ruta alterna, los controles deben incrementarse.



“Hubo una emergencia y esta es una alternativa, nadie se opone, pero lo importante es que exista vigilancia policial, puesto que los vehículos pesados en muchas ocasiones no respetan su carril y congestionan el tránsito del resto de usuarios”, señaló Silva.



Con él concuerda Patricia Cevallos, quien asegura que si diariamente es complicado cruzar la avenida, con el paso de los vehículos pesados es aún más complejo. “Algunos conductores pasan a alta velocidad y eso se convierte en un peligro para los peatones. Si los carros pesados están viniendo por aquí tienen que tomar en cuenta que la mayor parte de la vía tiene zonas residenciales”.



Quienes circulan en autos o en transporte público por la Manuel Córdova Galarza además piden que se habilite de forma inmediata la prolongación de la Simón Bolívar.



“El tráfico en general ya es pesado en esta vía. Ahora como están circulando por aquí mientras habilitan la Alóag es peor el tráfico y esta es la única vía que tenemos para llegar a Pomasqui o San Antonio. Hasta ahora la Simón Bolívar no se puede usar completamente”, manifestó Hernán Bermúdez.



Según el Gobierno Provincial de Pichincha, la vía Alóag - Santo Domingo podría estar habilitada entre el jueves 22 o viernes 23 de febrero.