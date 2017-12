Monigotes de más de dos metros llaman la atención en Quito

Monigotes de más de dos metros llaman la atención de quienes transitan por algunas calles de Quito.

Ese fue el caso de Arturo Paredes, quien caminaba junto a su esposa e hijo por la avenida República, en el norte de la ciudad y se detuvo para tomarse una foto con un Spiderman de tamaño gigante.



Alexandra Herrera custodia los más de 100 monigotes que elaboró su esposo con la técnica que se utiliza en Guayaquil.



En la urbe porteña no es una novedad observar este tipo de años viejos, pues ya son una tradición.



“Los años viejos tradicionales de Quito son los que se elaboran con aserrín, se utiliza ropa vieja. Son muñecos sin mucha forma y se les pone una careta”, comentó Herrera.



Sin embargo, los últimos años esos modelos han quedado de lado.



Los clientes prefieren los monigotes bien diseñados, de personajes políticos, de películas o series de televisión.



Herrera explica que su esposo empieza a elaborarlos en junio de cada año, pues tardan en ser armados, pintados y secados. “Están hechos solo con papel reciclado y se utilizan algunos moldes”.



Sus parientes guayaquileños llegarán durante la madrugada del viernes 29 de diciembre a Quito, para instalar sus puestos y vender sus monigotes.



“Como no tenemos a donde llevar los muñecos, nos toca dormir cuidándolos, en la calle”, dijo la comerciante.



Los vendedores de años viejos además esperan que el clima mejore, pues por las lluvia no se pueden exhibir los monigotes y las ventas bajan.