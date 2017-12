Despida el 2017 sin accidentes en la quema de años viejos y pirotecnia

Quemar un monigote en memoria de los buenos y malos ratos del año que termina es una de las principales tradiciones que se celebran en Ecuador entre los últimos minutos del 31 de diciembre y los primeros de cada 1 de enero.

A esto se suman los juegos pirotécnicos de todo tipo que acompañan ese momento emotivo compartido en familia y con amigos. Sin embargo, ambas prácticas deben realizarse de forma segura, para evitar accidentes.



La principal recomendación es no colocar nunca camaretas, silbadores, ‘tumbacasas’ ni ningún otro tipo de pirotecnia dentro de un 'año viejo'. Al encenderse, es imposible saber hacia dónde irán tras explotar y pueden causar heridas, amputaciones, quemaduras e incluso la muerte.



No queme su año viejo en el asfalto, puesto que el calor daña la calzada. Coloque una bandeja u otro elemento metálico para quemarlo, luego retirar las cenizas y botarla. Tampoco es recomendable saltar sobre el monigote en llamas, porque la llama puede encender prendas de vestir y causar quemaduras en las piernas, especialmente. Recuerde tener a la mano agua y de ser posible un extintor, para apagar el fuego si se sale de control o para extinguirlo totalmente una vez que se quemó el año viejo y usted va a retirarse del lugar.



El teniente Diego Almeida, jefe de la Estación N° 1 del Cuerpo de Bomberos de Quito, sugiere que la gente piense primero en su seguridad y la de sus seres queridos antes de encender el fuego. Lo importante del uso de juegos pirotécnicos es usarlos con responsabilidad. A continuación, un listado de 10 sugerencias para recibir el 2018 sin incidentes que lamentar al activar la pirotecnia.



1. No prender ningún tipo de artefactos pirotécnicos dentro de viviendas ni oficinas.



2. Siempre deben encenderse en lugares abiertos y de preferencia debe hacerlo alguien que sepa manejar este tipo de objetos.



3. Se debe encender lejos del grupo familiar y evitar que los niños manipulen los juegos de luces.



4. Compre una cantidad razonable de artefactos y de preferencia utilice todo. Nunca se debe almacenar pirotecnia por largo tiempo.



5. Proteja a sus mascotas. Los perros, gatos y otros animales tienen sentidos muy desarrollados y el estruendo de la pirotecnia les causa estrés, taquicardia y falta de aire. Si tiene mascotas en su casa, evite encender pirotecnia para no afectarlas.



6. Cuando vaya a encender pirotecnia, elija un sitio en donde no haya cerca vehículos, cables de energía eléctrica, arbustos secos o árboles. Hacerlo en un entorno así aumenta el riesgo de incendios.



7. Compre su pirotecnia en locales que cuenten con permisos de operación tanto municipales como permisos extendidos por Fuerzas Armadas para el expendio de pirotecnia.



8. Verifique la información en la etiqueta de los productos que va a comprar, para garantizar que no hayan estado almacenados por mucho tiempo o que hayan sido producidos sin las seguridades del caso.



9. Si ubica un lugar de venta clandestina de pirotecnia o donde se venda productos artesanales sin permisos, denúncielos con las autoridades. Puede hacerlo a través del 9-1-1.



10. Nunca guarde un artefacto pirotécnico, aunque sea pequeño, en sus bolsillos. El calor y la fricción podrían activarlos y causar accidentes.