Molestias en Guayaquil por poca frecuencia y aglomeración en buses de transporte público

Conseguir buses y taxis se convirtió en una odisea para los votantes en Guayaquil. Cientos de personas se aglomeraron a las afueras de los recintos de votación más grandes, la tarde de hoy domingo 19 de febrero de 2017.

La poca frecuencia en el paso de las líneas y la aglomeración de las unidades, que una vez totalmente llenas ya no se detenían, causaron molestias y largas esperas entre los votantes, en una tarde soleada con temperaturas de hasta 32 grados.



“Tenemos 45 minutos esperando y no hemos podido tomar carro. Los buses de las líneas 2 y 83 pasan cada 10 minutos, pero van llenos y ya no recogen pasajeros”, indicó Emma Gonzabay, de 20 años, quien esperaba por transporte en la avenida Luis Cordero Crespo y Sufragio Libre, dos horas antes del cierre de las votaciones.



En ese punto del centro-norte de la urbe decenas de personas se tomaron uno de los carriles de circulación vehicular afuera de los recintos del colegio Aguirre Abad y de la Universidad Laica, en espera de unidades de transporte público.



Una situación similar se vivió en la avenida Quito sobre las 14:30, donde las paradas de buses intercantonales con destino al cantón Durán y a la Aurora, en Daule, lucían con filas de decenas de personas.



Jorge Choez llevaba 10 minutos de espera por la línea 81, en una fila de más de 200 personas. Él denunció poco control de los vigilantes de tránsito pues a los paraderos especiales los buses debían llegar vacíos y llegaban ya con pocos cupos.



En el sur, la avenida 25 de Julio lució repleta. Extensas hileras de autos se estancaron en la tarde a la altura de los recintos electorales del sector. Algunos carriles permanecieron cerrados, como frente a la escuela María de los Ángeles y el colegio José María Egas.



Andrés Pincay votó en este último plantel. Él vive en La Pradera, en el sur, pero demoró casi 30 minutos en llegar. “Es relativamente cerca. Pero las vías están colapsadas. No se ve a los agentes de tránsito”, dijo.



Como parte de un plan operativo por las elecciones, la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) anunció que se cerrarían vías de acceso a los recintos electorales. En el caso de las avenidas se bloqueó un solo carril, a la altura del sitio de votación. Solo en Guayaquil hay 257 recintos electorales, según la ATM.



La entidad tenía previsto destinar 700 agentes, supervisores e inspectores, más 200 estudiantes en formación para el control vial, con 60 patrulleros y 40 motos.



Pese al operativo, en la avenida Domingo Comín, también en el sur de Guayaquil, hubo poca vigilancia. Algunos autos averiados, a causa de la aglomeración, dificultaron aún más la circulación.



Incluso los buses del sistema Metrovía, repletos de pasajeros, tuvieron complicaciones para movilizarse. Lourdes Rodríguez esperó por al menos una hora para tomar un bus que la lleve hasta su casa. “No me demoré ni cinco minutos en ubicar mi mesa y votar. Ahora no puedo regresar”.



Un bus articulado de la Metrovía chocó con un auto en la avenida Domingo Comín y Vicente Trujillo, también en el sur. Ante los embotellamientos en el sector, los motociclistas optaron por invadir carril exclusivo del sistema de transporte masivo.



Otro articulado de la Metrovía se averió en la tarde en la avenida de las Américas y Plaza Dañín, provocando congestionamiento. Usuarios del sistema también reportaron molestias en la Terminal Río Daule, tras una hora sin poder movilizarse.