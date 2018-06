Niños podrán ingresar al inicial 2 sin cumplir los 4 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La edad para ingresar al inicial 2 (preescolar) se flexibiliza. Será de 4 años cumplidos hasta 120 días después del primer día de inicio del año lectivo.

El Ministerio de Educación reformó el artículo 8 del Acuerdo 024-14 para implementar la reforma. En el caso de la Sierra y la Amazonía, la normativa regirá desde septiembre. Para el ingreso a Educación Inicial I, la edad admitida será de 3 años cumplidos para el primer día de clases.

Esta reforma será aplicada a partir del año lectivo 2018-2019 para régimen Sierra-Amazonía, a partir de inscripciones continuas, y desde el año lectivo 2019-2010 para el régimen Costa.



La reforma también señala que finalizado este período ninguna institución educativa fiscal, municipal, fiscomisional o particular del Sistema Nacional de Educación podrá registrar ingreso alguno para el subnivel 2 de Educación Inicial.



La reorganización de las edades de matriculación de las niñas y niños para Educación Inicial subnivel 2 (4 años) tiene la intención de ampliar las posibilidades de acceso y cobertura en las edades más tempranas, indicó el Ministerio. De este modo, según consultó este Diario, los niños que aún no cumplen 5 años al inicio del primero de básica, podrán ingresar.



“Considero que el cambio es válido, los padres de familia tienen la idea de que sus hijos, que no cumplían los 5 años para empezar el primero de básica, van a perder un año. Al final creo que hay concordancia entre las dos disposiciones, a la larga nos ahorra dolores de cabeza”. El comentario es de Marcela Ortiz, educadora con 48 años de experiencia. Ha formado a más de 10 500 estudiantes en el Pensionado Franklin Roosevelt.



La maestra parvularia señala que de este modo se solventa una incongruencia que había para el ingreso de los niños de primero de básica y de inicial, porque para inicial 1 y 2 los niños necesitaban tener los 3 y 4 años cumplidos al 1 de septiembre en la Sierra. “Es una medida oportuna. En mi escuela tuve casos de dos niños que cumplían 4 años por el 30 de septiembre, otro por octubre. Con apoyo de los padres adquieren las destrezas necesarias”.

La maestra Ortiz recuerda que estos problemas surgieron a partir de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), que establece los niveles educativos. El inicial se divide en dos subniveles, el inicial 1, que no es escolarizado y comprende infantes de hasta 3 años de edad. Y el inicial 2, niños de 3 a 5 años. El nivel de Educación General Básica va desde el primer grado, que se ofrece a los estudiantes de 5 años.