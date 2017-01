El modelo económico, bajo revisión

La meta de los presidenciables es recuperar la economía. El 2016, el Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó una caída del PIB del 1,7%. El Gobierno atribuyó ese resultado a factores externos como la apreciación del dólar y la caída del precio del crudo, aunque este último indicador promedió USD 35 por barril, según lo esperado por el Ministerio de Finanzas.

En cambio, la ambiciosa meta de recaudación tributaria de USD 15 490 millones no se cumplió. El Fisco percibió 13 806 millones por este concepto hasta el 31 de diciembre pasado, según datos públicos del Ministerio de Finanzas.



El año pasado el país también afrontó gastos no previstos como el pago a la petrolera estadounidense Oxy y los costos del terremoto de abril.



Para cubrir estos huecos fiscales y mantener el gasto, el principal motor de crecimiento en los últimos años, el Régimen recurrió a financiamiento con altas tasas de interés, plazos cortos e incluso preventas.



El propio ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, reconoció que “hay que mejorar las condiciones” del financiamiento.



Desde el 2014, cuando el país retornó al mercado de capitales, el Fisco realizó seis emisiones de bonos, con tasas de entre 7,95 y 10,75%; y plazos de cinco y diez años. Otros países con similar riesgo que Ecuador colocaron a menos del 7,5%.



Aunque el Fisco anunció que en el 2016 no firmaría más preventas petroleras para dejar las cuentas saneadas para el próximo gobierno, el mes pasado realizó dos nuevas operaciones por 900 millones; una a 30 meses y otra a cinco años. Los recursos financiaron el presupuesto del año pasado.

Y el próximo gobierno deberá honrar las obligaciones de corto plazo (de hasta seis meses) con el BCE, que sumaron USD 4 261 millones hasta el 23 de diciembre. Martínez dijo que antes de que termine esta gestión, hasta mayo, se pagará una parte.

‘El sector privado tiene un rol central’- Lenín Moreno/ Alianza País (Lista 35)

El financiamiento que hemos conseguido ha sido para mejorar nuestra casa, nuestro país y hacerle frente a la baja de precios del petróleo y al terremoto de abril. Con esto hemos construido las bases para pasar del financiamiento a la inversión, con el trabajo conjunto en alianzas público-privadas. Tenemos energía limpia para exportar, excelentes carreteras, puertos y aeropuertos. Tenemos todo para entrar en un nuevo ciclo donde el sector privado, la economía popular y solidaria, y la pequeña y mediana empresas tienen un rol central para la generación de empleo y el crecimiento de la economía. No habrá paquetazos.

‘Manejaremos el dinero con prudencia’- Guillermo Lasso/ Movimiento Creo (Lista 21)

Además del reperfilamiento de la deuda cara y de corto plazo adquirida por el régimen correísta nosotros vamos a reducir el gasto superfluo. Vamos a generar sostenibilidad fiscal eliminando la Secretaría del Buen Vivir que creó este gobierno, vendiendo los activos improductivos y acciones similares. También, reformaremos la ley para implementar una regla fiscal para el manejo del presupuesto, que permita generar superávits fiscales. Planteamos un gobierno eficiente que maneje el dinero de los ecuatorianos con prudencia y esmero, para poder servir mejor a los ecuatorianos.

‘Se cambiará deuda cara por barata’- Cynthia Viteri/ Partido Social Cristiano (Lista 6)

La política fiscal está dirigida a ordenar la cuentas públicas. Esto significa transparentar la información como por ejemplo de endeudamiento público y mejorar las condiciones de las contrataciones. De igual modo habrá que trasladar actividades no inherentes al Estado al sector privado bajo figuras como concesiones, alianzas público privadas, inversión extranjera, etc. Esto evitará un ajuste fiscal y estabilizará la economía de forma gradual. Se establecerán metas de endeudamiento público de conformidad con el crecimiento de la economía y su capacidad de pago. Se reemplazará deuda cara por deuda barata.

‘Buscaremos la eficiencia del gasto’- Paco Moncayo/ Izquierda Democrática (Lista 12)

Eliminaremos los ministerios coordinadores e instituciones de poca relevancia y reduciremos el salario de los cuadros superiores del gobierno. Reactivaremos el financiamiento de la cooperación internacional. Buscaremos la eficiencia del gasto social sin reducirlo, eliminando gastos superfluos, negociando y disminuyendo los costos de adquisición de insumos y servicios y mejorando la calidad. Mejoraremos las recaudaciones e incentivaremos la repatriación del ahorro nacional. Venderemos total o por acciones activos estatales sin valor y daremos en concesión otros. Estimularemos la alianza público-privada.

‘Necesitamos un cambio de modelo’- Abdalá Bucarám/ Fuerza Ecuador (Lista 10)

Nosotros lo que haremos es caminar hacia un gobierno eficiente, un régimen donde se acabe con esta impuestología y con este proyecto fiscalista autoritario, demencial, que tiene este gobierno de meterle la mano al bolsillo del pueblo. Lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar es este modelo, que ya caducó. Ocurrió en Venezuela, Argentina, Brasil. El modelo fracasó en Cuba y Ecuador. Nos enfrentamos a la administración más corrupta de la historia que necesita un Estado obeso. A través de la impunidad y la no fiscalización, unos pocos en este gobierno logran protegerse.

‘Reducir el Estado es una medida’- Washington Pesántez/ Unidad Ecuatoriana (Lista 19)

Las alternativas de solución a la crisis fiscal y de liquidez, que irresponsablemente ha producido el modelo económico impuesto por este gobierno, requieren medidas urgentes. Estas pasan por la reducción objetiva del tamaño del Estado y del gasto público, proyectando el presupuesto con ingresos reales; la idea es no gastar más de lo que ingresa, siendo sensibles y responsables para no afectar el área social: salud, educación, seguridad... Se recurrirá al endeudamiento público para financiar proyectos de inversión financieramente autosustentables para impedir así que el servicio de la deuda se cubra con más deuda.

Dinamizaremos la economía sin ajustes- Patricio Zuquilanda/ Partido Sociedad Patriótica (Lista 3)

La presidencia de Patricio Zuquilanda no irá ni al ajuste ni al mayor endeudamiento del país. Hay que recordar que yo soy especialista en planificación y desarrollo, y efectivamente yo tengo todas las respuestas para llevarle al país al desarrollo económico, financiero y social. Esto lo haremos sin necesidad de ajustar las cuentas públicas sino más bien prometer una serie de inversiones y proyectos que dinamicen la economía, especialmente en los sectores pesquero, agropecuario y turístico. Y todo esto, insisto, sin necesidad de hacer ningún ajuste. No voy a ser neoliberal ni tampoco comunista.

‘Hay que promover la productividad’- Ivan Espinel/ Fuerza Compromiso Social (Lista 5)

Es evidente que Ecuador, en estos momentos, no tiene las condiciones suficientes para adquirir nueva deuda. Sobre todo si los márgenes para adquirir esa nueva deuda son para ocuparlos en gasto corriente o gasto que sea improductivo para el país. Ecuador requiere urgentemente un ajuste en áreas que no contribuyen al progreso del Ecuador. Por ejemplo, los ministerios coordinadores que se crearon con este gobierno o empresas públicas que deben fusionarse. Lo que nosotros proponemos es un camino hacia el ajuste y la austeridad. Necesitamos promover la productividad y mejorar los ciclos económicos.