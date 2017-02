Ministro de Finanzas confirma que anticipo de USD 1 000 millones del campo Auca entró a las cuentas fiscales

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, confirmó hoy, 9 de febrero del 2017, que los USD 1 000 millones que obtuvo la empresa petrolera estatal Petroecuador de la firma francesa Schlumberger por concepto de inversiones anticipadas en el campo petrolero Auca fueron al Presupuesto General del Estado tal como lo había revelado este Diario en junio del 2016.

Sin embargo, Rivera negó que esos recursos se hayan utilizado en gasto corriente o permanente como pago de salarios. Dijo que la Ley y la Constitución disponen que los ingresos petroleros se utilicen en gastos de inversión, un tema que está sujeto a la auditoría de la Contraloría General del Estado.



El funcionario ofreció entregar un detalle de los proyectos que se financiaron, pero hasta el cierre de esta edición no llegó la información.



"Obviamente en una coyuntura tan difícil como la que hubo el año anterior el Estado ecuatoriano tenía que garantizar la normal operación de sus actividades y había proyectos muy importantes que requerían de esos recursos", indicó el Ministro.



Las declaraciones se efectuaron luego de que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (hoy prófugo de la justicia), dijera en un video difundido en redes sociales que los recursos de esas operaciones se destinaban a gasto corriente del Fisco.



Pareja indicó, además, que se negó a firmar una operación similar para el campo Auca con Halliburton para lograr un anticipo de USD 1 500 millones para también destinarlos a la caja fiscal.

Pareja dijo que se negó a firmar ese contrato “porque me parece una traición a la patria lo que han hecho porque se cogió al igual que Auca a empresas para que se invierta en los campos y evitar que caiga la producción”. Pero “la treta era conseguir la inversión en Sacha, pero llevarse USD 1 500 millones para gasto corriente”.



Rivera dijo que no conocía si la búsqueda de un inversionista para Sacha continuaba.



Este Diario reveló en junio del 2016 que las operaciones de liquidez entre el Ministerio de Finanzas y las petroleras estatales están respaldadas en convenios de manejo de liquidez.



Estos acuerdos permiten que el dinero que estas empresas públicas consiguen en el mercado internacional, a través de créditos o anticipos, vayan directamente a Finanzas para su manejo. Luego esta cartera devuelve estos recursos a las petroleras, pero a plazos.



Amparado en ese convenio, el Ministerio de Finanzas tomó los USD 1 000 millones que Petroecuador consiguió a través de un crédito a cinco años con la empresa estadounidense Noble Américas, en septiembre del 2014. Finanzas, de su parte, puede ir pagando a la petrolera estatal a través de transferencias periódicas.

​

El balance de Petroecuador describe esta operación de la siguiente manera:



"De acuerdo con el Convenio Interinstitucional para el manejo Integrado de la Liquidez del Sector Público, firmado entre el Ministerio de Finanzas y EP Petroecuador, las recuperaciones de las cuentas por cobrar al Ministerio por el crédito concedido por Noble Américas, se realiza a través de transferencias periódicas de recursos destinadas para proyectos de inversión".



El convenio de liquidez entre Finanzas y Petroecuador no es el único que existe.



El exministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, informó cuando aún estaba en funciones que hay otro similar con la estatal Petroamazonas.



Este acuerdo se aplicó en el contrato suscrito en diciembre pasado entre Petroamazonas y la compañía Schlumberger, con el cual esta última se hizo cargo del campo Auca.



Schlumberger se comprometió a hacer una inversión de USD 4 900 millones en 15 años en esa área y, como parte del acuerdo, entregó USD 1 000 millones a Petroamazonas.



Un modelo similar se buscaba replicar para el campo Sacha, con el cual el Estado busca un adelanto de USD 1 500 millones por parte de la empresa que resulte adjudicada, indicó en ese entonces Poveda.