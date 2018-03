Ministro de Trabajo: 'El fallo sobre utilidades no es retroactivo de acuerdo con la Corte'

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, saludó este miércoles, 21 de marzo del 2018, el fallo de la Corte Constitucional que declaró como inconstitucionalidad el techo a las utilidades de los trabajadores del país.

El funcionario destacó que el resultado obtenido es fruto de la lucha de los gremios y sindicatos de trabajadores.



El techo a las utilidades, de 24 salarios básicos unificados, se introdujo en abril del 2015 a través de la Ley de Justifica Laboral. El excedente era destinado a financiar las pensiones de las amas de casa, un beneficio que otorga el IESS.



Con el fallo, Ledesma indicó que se espera que el mes de abril de este año los trabajadores reciban las utilidades completas, correspondientes al período fiscal 2017.



Recalcó que "No ha sido retroactiva la decisión de la Corte. No tiene efecto retroactiva esta sentencia de acuerdo con lo señalado con la Corte".



Considera que esos valores que ya han sido entregados al IESS "han servido y servirán para sostener el fondo de seguridad social".



El Ministro también aclaró que no se trabajará una Ley Reformatoria al techo de utilidades.



Para Juan Cárdenas, asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana, quien participó en el debate de la Ley de Justifica Laboral, la decisión de la Corte es un retroceso.



"La solidaridad es una cualidad de la naturaleza humana, se necesitan sociedades equitativas y el techo era un avance de la sociedad ecuatoriana para construir solidaridad. Al retirar el techo se afecta a la fuente de financiamiento de las amas de casa", dijo.



La Corte también declaró como inconstitucional el retiro del aporte fijo del 40% que hasta el 2015 realizaba el Estado para el pago de las pensiones de los jubilados.



Esta modificación se introdujo mediante una reforma en la misma Ley de Justificia Laboral.



Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío, consideró que la decisión de la Corte "hace justicia a los jubilados ecuatorianos que siempre denunciamos que había que salvar al IESS".



El gremio dijo que lleva varios años pidiendo que se restituya ese 40%, porque el IESS es de los afiliados.



"En buena hora que se hizo justicia, porque no queríamos tener que llegar protestar en las calles como sucedió antes".