El Primer Ministro de Tailandia revela qué droga suministraron a los 12 niños atrapados en la cueva durante el rescate

Prayut Chan-o-cha, primer ministro de Tailandia, reveló este martes 10 de julio del 2018 qué tipo de droga le suministraron a los niños durante el rescate de la cueva Tham Luang, en medio de fuertes rumores de que habrían sido sedados para encarar el peligroso trayecto.

"¿Quién demonios le daría eso a un niño?", reaccionó el exgeneral, que gobierna el país desde el golpe de estado de 2014, ante la pregunta por el uso de anestesia, según reportó el periódico británico The Guardian.



En cambio, sí se les dio "algo para que no estén tan nerviosos y no entraran en pánico". La misma medicación ansiolítica que el premier utiliza para relajarse cuando dispara sus armas, agregó el propio Chan-o-Cha, líder de la junta militar.



Sus declaraciones llegan luego de que comenzaran a circular rumores de que los niños estaban siendo sedados antes de iniciar el peligroso camino de más de tres kilómetros a través de canales y recovecos sumergidos.



Desde un principio se advirtió que esta operación de rescate sería extremadamente difícil y peligrosa, y que para concretarla sería necesario no solo enseñarles a los niños a bucear con el equipo completo, sino asegurarse también de que no entraran en pánico.



Los expertos consideraban casi imposible que el equipo lograse salir a salvo de la caverna en la que se encontraba, a cuatro kilómetros de la entrada de la cueva. Se tardó varias horas en recorrer con cada chico el camino hasta la salida, que en parte estaba inundado. Ninguno de los niños de entre 11 y 16 años tenía experiencia en buceo y fueron ayudados por buzos con cuerdas de arrastre. "No estamos seguros de si fue un milagro, ciencia, o qué", escribió la Marina de Tailandia en Facebook.



El domingo 8 de julio fueron rescatados los primeros cuatro muchachos y el lunes 9, otros cuatro. Hoy martes 10, se decidió sacar a los otros cinco para no dejar solo a uno de ellos durante la noche en la oscuridad de la cueva.



El último de los operativos de rescate comenzó este martes a las 10:08 hora local (05:08 GMT), tras una noche de intensas lluvias, y ocho horas después ya se había conseguido sacar a los últimos atrapados. Luego salieron de la cueva el médico y los tres rescatistas que habían permanecido allí desde el fin de semana para apoyar a los jóvenes.



El grupo quedó atrapado el 23 de junio en el interior de la cueva Tham Luang-Khun Nam Nang Non, en una región próxima a la frontera con Myanmar. Habían ido de excursión a la gruta tras un entrenamiento de fútbol, pero una inundación repentina los sorprendió y quedaron aislados. Fueron localizados por los equipos de rescate el 2 de julio y a partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj.



En el sudeste asiático es temporada de monzones y todo el tiempo acechaba la amenaza de que subiese el agua en la cueva y tuviese que interrumpirse el rescate. También se evaluó taladrar un túnel hasta la cámara en la que se encontraban los chicos y el fundador de SpaceX, Elon Musk, desarrolló un minisubmarino para intentar sacar a los menores.



Parte de la cueva estuvo totalmente inundada durante días y los buzos profesionales necesitaron entre cinco y seis horas para completar el trayecto. El camino era extremadamente angosto en algunos puntos y apenas se podía ver en el agua. Los chicos salieron acompañados de buzos que cargaban con sus botellas y les suministraban oxígeno a través de una máscara.



Días antes del inicio del rescate uno de los socorristas, experto buzo táctico, perdió la vida cubriendo esa misma ruta luego de quedarse sin oxígeno.



Este martes fueron rescatados cuatro menores y el instructor del equipo de fútbol Mu Pa (los Jabalíes salvajes) atrapados en el complejo de cuevas Tham Luang, que se suman a los ocho evacuados entre el domingo y el lunes. El último en salir fue el entrenador, de 25 años, y el penúltimo el muchacho más joven, de 11 años.

Se decidió que los primeros en salir en la operación de rescate, iniciada el domingo 8 de julio, serían los niños más fuertes y sanos. Este martes 10, se evacuó al último grupo de cuatro menores y el entrenador. Foto: EFE



Las autoridades reiteraron varias veces que los niños más fuertes y sanos serían los primeros en salir en esta operación iniciada el domingo, por lo que se esperaba que este martes 10 de julio del 2018 restaran los más debilitados por el encierro. No había detalles, sin embargo, sobre cuándo se suministraron los ansiolíticos.



Alivio en Tailandia y en el resto del mundo



Después del rescate, el mensaje: "Los 12 jabalíes y el entrenador fuera de la cueva. Todo el mundo a salvo", fue publicado por la Marina en su página de Facebook, haciendo referencia al nombre del equipo de fúbol, "Los jabalíes".

El anuncio fue recibido inmediatamente con aplausos en el centro de prensa de Chiang Rai. "Nuestra misión terminó con éxito", anunció en rueda de prensa el gobernador provincial de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, quien estuvo al frente del rescate y día a día informó a los medios.



"Todo el mundo está muy feliz. Nuestra misión solo tuvo éxito gracias a la fuerza y el amor de todo el mundo", añadió. "No queremos que esto vuelva a ocurrir en Tailandia ni en ningún otro lugar del mundo. Que este incidente sea una lección para todos", advirtió.

Más de mil rescatistas y un equipo de buzos, integrado por 19 expertos, fueron las personas que participaron en el operativo de rescate de los 12 niños y un entrenador de fútbol. La misión contó con el apoyo de la comunidad internacional. Foto: EFE



"Misión cumplida", dijo por su parte Suthee Sommart, uno de los rescatistas que participó en los trabajos de búsqueda. "Nunca perdí la esperanza. Siempre supe que estarían vivos". Para muchos es un milagro que el angustioso episodio haya tenido un final feliz.



La recuperación



En el operativo participaron en total más de un mil rescatistas y el equipo de buzos que los sacó estaba compuesto por 19 expertos, la mayoría extranjeros.



Según las autoridades, los primeros rescatados se encuentran relativamente bien, en habitaciones separadas del hospital, donde tendrán que permanecer al menos una semana. Dos de ellos tienen infecciones pulmonares y todos tendrán que llevar gafas de sol para protegerse de la luz tras pasar más de dos semanas a oscuras.



Algunos ya recibieron la visita de sus padres y hermanos, pero solo pudieron verlos a través de cristales, por temor a que puedan sufrir infecciones, ya que su sistema inmunitario está debilitado. El rescate se siguió con el máximo interés en todo el mundo y hoy martes 10 de julio llegaron mensajes de felicitación de todas partes. "¡Qué momento tan bonito, todos liberados, buen trabajo!", tuiteó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los niños rescatados permanecerán en habitaciones individuales, por al menos una semana, para evitar que puedan sufrir infecciones después de haber estado aislados en la cueva. Foto: EFE



"¡¡Están todos a salvo!! Nos llegan las mejores noticias desde Tailandia GRACIAS a todos los HéroesSinCapa", escribió en Twitter el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



"El mundo estaba pendiente y aplaudirá la valentía de todos los implicados", tuiteó la primera ministra británica, Theresa May. La noticia también fue muy celebrada desde el mundo del fútbol.



"La FIFA quiere expresar su gran alegría por la noticia del rescate", dijo la federación internacional de fútbol, que había invitado a los niños este domingo a la final del Mundial de fútbol en Moscú, pero no podrán asistir ya que seguirán hospitalizados, por lo que se buscará otro evento "para compartir con ellos un momento de comunión y celebración".



La selección inglesa y el equipo alemán Shalke también saludaron el desenlace y el Manchester United invitó a los implicados a su estadio la próxima temporada. "Nos gustaría dar la bienvenida al equipo de fútbol de Los Javalíes y a sus rescatistas en el Old Trafford la próxima temporada", aseguró el equipo inglés.